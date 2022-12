Fiorello non si ferma: un altro record per Viva Rai2, ascolti pazzeschi

Non si ferma il successo di Viva Rai 2 con Fiorello: il programma del mattino vola e macina record su record

C’è una domanda che molte persone si fanno in questi giorni, soprattutto chi è molto appassionato al discorso “ascolti tv”. Che numeri avrebbe fatto Fiorello se il suo Viva Rai 2 fosse andato in onda su Rai 1 come era stato previsto quando il programma è nato? Bhè è facile immaginare che avrebbe fatto di più di quello che ora, Viva Rai 2 fa sulla seconda rete. Ma a Fiorello, questo interessa probabilmente molto poco visto che il suo programma, sta macinando record. Registra sette volte gli ascolti fatti fino a prima del suo debutto. Migliora di giorno in giorno Viva Rai 2 e i video di Fiorello sono virali, si parla di lui in tv, sui siti on line, sui giornali. Fiorello fa notizia ma fa anche grandi numeri. Dati che permettono tra l’altro a Rai 2, di superare senza nessuna difficoltà la rassegna stampa del TG1, quella che doveva essere un fiore all’occhiello della rete. Non sta funzionando come previsto a quanto pare…

Ma vediamo i dati di ascolto del mattino, per capire un po’ come stanno andando le cose. Analizziamo ad esempio i dati del 14 dicembre 2022.

Che numeri Fiorello su Rai 2: inarrestabile Viva Rai 2

Iniziamo da Rai 1. Su Rai1 TgUnoMattina Rassegna Stampa parte con una media di 276.000 spettatori con il 12.21%. Il TG1 delle 7 cresce di pochissimo con 351.000 spettatori con l’11.38%. TgUnoMattina sale ancora con 541.000 spettatori con l’11.18% (nel dettaglio dalle 7.13 alle 7.30: 296.000 – 7.08%, dalle 7.32 alle 7.45: 345.000 – 7.19%, dalle 7.46 alle 7.58: 354.000 – 7.15%, dalle 8.33 alle 8.55: 927.000 – 17.6%); all’interno il breve TG1 delle 7.30 segna 307.000 spettatori con il 6.62% mentre TG1 delle 8 ha informato 958.000 spettatori con il 18.78%.

La linea poi passa a Massimiliano Ossini che fa il suo con Uno Mattina che dà il buongiorno a 804.000 telespettatori con il 16.71%.

Su Rai 2 prima di Fiorello va in onda Spazio 1999 che parte da meno del 2% di share, ieri 42.000 spettatori (1.92%). Poi la linea passa a Fiorello con Viva Rai2! Glass Cam (185.000 – 5.69%), Viva Rai2 segna 762.000 spettatori con il 16.4%. … E Viva il Videobox cala a 233.000 spettatori (4.52%). Dopo il TG2 (218.000 – 4.08%), Radio 2 Social Club ha raccolto 311.000 spettatori con il 6.39%. Fiorello sale al 16 % e lascia in eredità alla rete un ottimo traino con un 7% successivo molto buono.

Su Canale5 dopo l’ultimo segmento di 10 minuti di Prima Pagina (943.000 – 19.03%), il TG5 Mattina fa 1.306.000 spettatori con il 25.38%.

Ricordiamo che nella stessa fascia oraria ci sono anche le altre proposte. Su Italia 1 New Amsterdam 116.000 spettatori (2.24%), nel primo episodio, e 152.000 spettatori (3.17%), nel secondo episodio. Su Rai3 Mattina 24 alle 6.28 segna 205.000 spettatori pari al 9.48%. Buongiorno Italia raccoglie 378.000 spettatori con il 10.52% mentre TGR Buongiorno Regione segna 552.000 spettatori con l’11.36%.Su Rete 4 Hazzard registra una media di 135.000 spettatori (2.86%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 115.000 spettatori con il 3.2%, nelle News, e 182.000 spettatori con il 3.61%, nel Dibattito.