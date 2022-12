Nel cuore di Barbara d’Urso i suoi figli e un’altra persona: è diventata nonna?

Barbara d'Urso è diventata nonna? Le sue parole a Pomeriggio 5 incuriosiscono il pubblico

Occhi lucidi e voce rotta dall’emozione. Barbara d’Urso si è commossa oggi salutando il pubblico di Pomeriggio 5. Ma è possibile che si sia emozionata solo per l’arrivederci al suo pubblico? I telespettatori che hanno seguito la puntata di oggi del programma di Canale 5 hanno iniziato a fare un’altra tesi. Già perchè la conduttrice di Pomeriggio 5, congedandosi con il suo pubblico, ha salutato come sempre fa, con il cuore, ricordando che è prima dei suoi figli e non solo…A differenza di quanto accade sempre, questa volta la conduttrice ha detto: “Dei miei figli e di un’altra persona“. Difficile pensare che si stesse riferendo a una persona importante per lei, come magari un nuovo compagno. Più probabilmente invece un’altra pista: Barbara d’Urso è diventata nonna? Nel mese di marzo, era trapelata la notizia, Dagospia aveva lanciato l’indiscrezione confermata in qualche modo dalla d’Urso, nel salotto di Silvia Toffanin. La conduttrice però, non parla mai pubblicamente dei suoi figli, Emanuele e Giammauro Berardi e non lo aveva fatto neppure in quella occasione. I tempi coincidono: la d’Urso potrebbe esser diventata nonna da qualche settimana o magari da un mesetto e oggi, ha voluto salutare anche il nascituro. Potrebbe essere possibile?

Barbara d’Urso è diventata nonna?

“Sì la notizia è uscita e non so come sia potuta uscire. Sai che io dei miei figli non parlo. Sono molto riservata in questo e lo sono anche loro. La loro vita privata deve restare tale. Questa cosa riguarda me, riguarderebbe me se fosse vera, ma riguarda più loro e non ne posso parlare. Non ho detto no e non ho detto sì. Se sarò una super nonna? Sì quando accadrà, sarò pazza di felicità” aveva detto la conduttrice nello studio di Silvia Toffanin. Nessuna conferma, nessuna smentita ma quella commozione di oggi, il pubblico l’ha percepita in modo diverso dal solito…