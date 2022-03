Silvia Toffanin a Barbara d’Urso: “Hai la faccia da nonna” ma la conduttrice non conferma

In questi giorni si è molto parlato dell’arrivo di una cicogna per Barbara d’Urso, chiaramente non per la conduttrice ma per uno dei suoi due figli che starebbe per diventare papà. E il che significa che per la d’Urso, ci sarebbe un nipotino in arrivo. Quando la notizia è trapelata, la d’Urso non ne ha parlato e non ne ha fatto cenno sui social o nel suo Pomeriggio 5. Oggi però, nel corso dell’intervista con Silvia Toffanin a Verissimo, la domanda è arrivata. Che cosa avrà rivelato la d’Urso? Nulla…

Uno dei pochi commenti che Barbara ha fatto in questi anni sul tema è stato: “Ci sono gli amici dei miei figli, che sono anche miei, che iniziano a fare bambini. Quindi certo che mi piacerebbe tanto diventare nonna, ma tra tanti, tanti anni. In futuro sarò felicissima di diventarlo“. A quanto pare quel momento sarebbe arrivato, anche se lei non lo ha confermato. Il fatto che non lo abbia smentito, farebbe pensare che il nipotino, sia in viaggio!

Barbara d’Urso sta per diventare nonna? La risposta da Verissimo

Barbata d’Urso presto nonna? “Sì la notizia è uscita e non so come sia potuta uscire. Sai che io dei miei figli non parlo. Sono molto riservata in questo e lo sono anche loro. La loro vita privata deve restare tale. Questa cosa riguarda me, riguarderebbe me se fosse vera, ma riguarda più loro e non ne posso parlare. Non ho detto no e non ho detto sì. Se sarò una super nonna? Sì quando accadrà, sarò pazza di felicità” ha detto la conduttrice di Pomeriggio 5 nel salotto di Silvia Toffanin.

Silvia però ha continuato a scherzare, dicendo che Barbara ha proprio la faccia da nonna e che quindi lei vuole farle gli auguri: “Sai che è uscita la notizia quindi non potevo non chiedertelo. Però non hai detto no. Auguri! Sarai una nonna super. Hai la faccia da nonna oggi, da nonnina felice. Questo è un grande complimento“. Barbara si è alzata in piedi e ha fatto il giro dello studio, come a voler dire che no, non ha la faccia da nonna! Il fatto che non abbia smentito lascia pensare che la notizia trapelata sia vera ma che preferisca non dire nulla nel rispetto dei suoi figli.