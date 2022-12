Silvia Toffanin scrive un messaggio per Sinisa Mihajlovic: “Quel giorno non lo dimenticherò mai”

Silvia Toffanin: il messaggio per Sinisa Mihajlovic, il ricordo che non cancellerà mai

“Ciao Sinisa” iniziava così l’intervista di Silvia Toffanin a Sinisa Mihajlovic e purtroppo finisce con le stesse parole, anche se questa volta è un addio. Verissimo ha reso omaggio al mister mostrando quel pomeriggio del 2020. Silvia Toffanin che non è presente sui social ha utilizzato la pagina di Verissimo per ricordare quel giorno a Bologna, un giorno che non dimenticherà mai, il giorno in cui la conduttrice incontrò Sinisa Mihajlovic, conobbe la sua amata moglie, incontrò coraggio, umiltà e sorrisi. Silvia Toffanin ha scritto per il campione che ieri ci ha lasciato un messaggio, l’onore che ha avuto nel conoscerlo, il dolore che anche lei oggi porta dentro per la sua morte.

Silvia Toffanin il messaggio per Sinisa e Arianna Mihajlovic

“Quel giorno a Bologna con la tua amata Arianna non lo dimenticherò mai. Ricorderò per sempre il tuo coraggio, la tua umiltà e il tuo sorriso. E’ stato un onore conoscerti. Ciao Sinisa, ci mancherai. Silvia”.

E’ l’omaggio di Verissimo e di Silvia Toffanin; la scelta di due momenti molto emozionanti durante l’intervista di due anni fa a Sinisa, quando la leucemia era sempre presente ma al mister non mancavano la forza e la voglia di combattere ma anche di mostrarsi.

“Di mostrarmi così io non mi vergogno perché fa parte della vita e io non penso di essere un eroe…” è il momento che Verissimo estrapola dall’intervista. Poi il grazie della conduttrice, da sempre consapevole che quel pomeriggio non l’avrebbe mai dimenticato.

“Ho affrontato la malattia nel mio modo. Ma gli altri non devono affrontare la loro lotta come ho fatto io. Io ho fatto così, ma altri possono affrontare la loro battaglia diversamente. L’importante è non perdere mai la voglia di vivere, di combattere“ e Sinisa non l’ha mai persa ma alla fine ha vinto lei, la malattia.