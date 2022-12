Ascolti tv, Amadeus conquista il prime time: Soliti Ignoti batte Canale 5

E' Rai 1 a vincere nella gare degli ascolti tv del 18 dicembre 2022: Amadeus batte Canale 5 con Viaggio nella grande bellezza

Una domenica sera con due proposte inedite quella del 18 dicembre 2022. Su Rai 1 è andata in onda una puntata speciale de I soliti ignoti che chiude la settimana di maratona per le donazioni a Telethon; su Canale 5, dopo l’intervista a Papa Francesco, il pubblico ha potuto seguire Viaggio nella grande bellezza con Cesare Bocci che per questa occasione, ci ha portato in terra Santa, nei luoghi del Natale. Chi ha vinto questo scontro a distanza? I dati auditel relativi agli ascolti del 18 dicembre 2022 ci rivelano che è Amadeus ad avere la meglio. Rai 1, dopo la strepitosa al sabato sera con Ballando con le stelle, vince anche alla domenica con Amadeus. Ma vediamo nel dettaglio i dati di ascolto del 18 dicembre per capire come è andata la serata e che cosa il pubblico ha scelto.

Gli ascolti della prima serata: ecco i dati auditel del 18 dicembre 2022

Soliti Ignoti – Speciale Telethon, in onda dalle 20:47 alle 23:47, ha conquistato 3.183.000 spettatori pari al 18.6% di share. Rai 1 vince senza sforzarsi troppo in questa sfida.

Su Canale5 Viaggio nella Grande Bellezza ha raccolto davanti al video 1.809.000 spettatori con uno share dell’11.3%. Su Rai3 Che Tempo Che Fa, dalle 20:33 alle 22:21, ha incollato 2.414.000 spettatori pari al 12.3% e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo, dalle 22:26 alle 00:03, 1.590.000 spettatori pari all’11.8%

Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles fa 1.009.000 spettatori (5.3%). Su Italia1 la prima tv di Din Don 5 – Bianco Natale è scelta da 784.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 805.000 spettatori (5.5%). Su La7 A Beautiful Mind ha registrato 454.000 spettatori pari al 2.7%. Su Tv8 100% Natale segna 233.000 spettatori (1.5%). Sul Nove I 12 desideri di Natale è seguito da 297.000 spettatori (1.7%). Niente da fare per Nicola Savino in prima serata, Nove con un film di Natale, vince il programma in versione natalizia.