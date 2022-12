Jasmine Carrisi ferita da persone che non la conoscono

Jasmine Carrisi a Storie Italiane racconta quanto è stata ferita da persone che non la conoscono

E’ dopo l’intervista che Jasmine Carrisi ha rilasciato parlando dell’attenzione mediatica che subiva bambina creandole dei problemi a scuola che oggi è ospite a Storie Italiane. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso non ne aveva mai parlato, lo fa adesso che è cresciuta, che riesce a tirare fuori i momenti difficili. C’è stato un periodo in cui Jasmine Carrisi odiava tutto. “Io non ho mai ricevuto bullismo diretto ma faceva molto male l’idea che tutti sapessero ma in realtà non sapessero ciò che succedeva a casa. Volevo passare inosservata anche perché ero molto più insicura. Mi feriva” racconta a Storie Italiane aggiungendo che crescere da figlia di Al Bano è stato bello perché le ha trasmesso l’amore per la musica: “Brutto perché ad oggi mi è difficile costruire una personalità, una sfida, anche perché sempre al centro del gossip. Quando si è figli di… e si fa lo stesso lavoro dei genitori ti comparano e se lo fanno con uno come Al Bano è complicato poi ti dicono che sei raccomandata e non vieni presa seriamente“.

Jasmine Carrisi a Storie Italiane

Jasmine si riferisce al periodo in cui era in onda con il padre come giuria e vocal coach di The Voice Senior. Sui social leggeva che era lì solo per il padre. “Ma io non mi ritengo una raccomandata poi magari ti chiamano perché sei “figlia di” ma non è che parte dai genitori che ti impongono in un programma anzi è tutto più difficile, difficile potersi affermare.

Sa che il problema parte dagli haters: “Fanno male a volte secondo me nei giorni no in cui leggo i commenti e mi possono ferire ma a volte li ignoro”. Jasmine Carrisi forse non dice tutto fino in fondo, accenna al bullismo ma poi non tira fuori quanto le hanno fatto male, ha chiesto aiuto a uno psicoterapeuta, si è lasciata aiutare, ne ha avuto bisogno.

Eleonora Daniele sottolinea che è una ragazza dolcissima, che non è per niente la classica figlia di papà con la puzza sotto il naso: “Adesso poi ci avete stufato con i commenti sull’aspetto fisico, cose da medioevo”.