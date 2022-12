L’Estetista Cinica cita Belen con il consiglio perfetto per piacersi

E' il consiglio perfetto ed è di Belen che l'Estetista Cinica cita a Oggi è un altro giorno

Ospite a Oggi è un altro giorno l’Estetista Cinica ha ancora una volta raccontato di come si può rinascere e uscire fuori da tanti problemi per poi arrivare anche al successo, come è accaduto a lei. Cristina Fogazzi ha sempre un messaggio per tutti, in particolare per le donne che soffrono perché non si accettano, perché temono il giudizio, sono insicure e alla ricerca della perfezione, che non esiste. Che rapporto ha con il suo corpo Cristina Fogazzi? E’ una delle tante domande di Serena Bortone e la risposta dell’Estetista Cinica racchiude una citazione di Belen Rodriguez. Sorrisi per la citazione ma è uno dei consigli migliori, magari il segreto per molti per vivere meglio e smettere di guardare ogni dettaglio allo specchio, anche come cade una gonna magari mai indossata.

Cristina Fogazzi a Oggi è un altro giorno

“Con il mio corpo ho un rapporto discretamente sereno, non lavoro con il mio corpo ed è più semplice, ma la comunicazione è questa… rispetto alla ricerca continua della perfezione e il cercare di non invecchiare. Invece, ho una notizia, si invecchia, e non esiste nemmeno una crema miracolosa che non fa invecchiare. Ogni prodotto cosmetico è inteso come un elisir come se fosse qualcosa che può combatterla e invece il tempo passa e si invecchia, tutti. Io con tutto il resto delle cose che avevo da affrontare ho avuto poco tempo per questo ma ho una citazione da fare, una di Belen che qualche giorno fa ha fatto un video interessante dove dice che ad un certo punto è andata in crisi vedendo che stava invecchiando e guardandosi allo specchio ma poi ha capito che il segreto è non aver tempo di guardarsi allo specchio, perché alla fine quella rughetta la trovi sempre. Se invece sposti l’attenzione e non sei sempre focalizzata su di te tutto cambia e questo è il consiglio più grande”.

Un consiglio che potrebbe essere utile a molti, che non è da confondere con la mancanza di cura ma con il basta all’ossessione, alla ricerca della perfezione, alla sofferenza di chi non si accetta e su se stesso nota cosa che gli altri non vedranno mai.