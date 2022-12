Silvia Toffanin dice no a Sanremo 2023: “Non interessata”

Amadeus avrebbe invitato Silvia Toffanin sul palco di Sanremo ma la conduttrice ha declinato l'invito: il motivo

Pare che nelle ultime ore, fossero circolate delle voci relative alla presenza di Silvia Toffanin al Festival. E pochi minuti fa, l’Ansa ha battuto una agenzia che è stata ripresa dai canali social di Mediaset. Nota, che riguarda proprio la possibilità di vedere Silvia Toffanin, sul palco di Sanremo. Un volto Mediaset su Rai 1: non una novità visto che Carlo Conti ha avuto al suo fianco, Maria de Filippi. Certo, Silvia Toffanin, non è solo un volto Mediaset, non è solo una conduttrice di punta. E’ anche la compagna di PierSilvio Berlusconi e forse, nella decisione finale della Toffanin, questo ha influito. Pare che questa proposta da parte di Amadeus ci sia stata. Lo conferma anche Mediaset che poi, spiega anche nella nota Ansa, i motivi per i quali Silvia Toffanin avrebbe declinato l’offerta del direttore artistico di Sanremo.

Silvia Toffanin dice no al Festival: i motivi

“Fonti Mediaset precisano che la conduttrice non sarà al Festival” si legge sulla nota stampa dell’Ansa. Si legge inoltre che è vero, la Toffanin ha ricevuto da parte di Amadeus la proposta. Si dice anche che Mediaset non ha nessun problema, a concedere la possibilità a un volto dell’azienda, di lavorare anche su altre reti, è successo in passato con Maria de Filippi, è successo anche in altre occasioni. Ma questa volta è stato il volere della conduttrice a cambiare le carte in tavola, non quello dell’azienda. “Silvia Toffanin ha declinato l’offerta, in quanto impegnata con il suo Verissimo” si legge nella nota di Mediaset. “Non è interessata a quel genere di prestazioni artistiche” la conclusione della nota.