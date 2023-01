Costamagna e Mariotto contro la Lucarelli ma i fan della giornalista scovano un video che smaschera tutti

Gli applausi del pubblico di Ballando con le stelle e i bhu erano davvero così sinceri come Costamagna e Mariotto affermano? Un video dimostra il contrario

Nella puntata di Oggi è un altro giorno in onda il 2 gennaio 2023, si è tornato a parlare di Ballando con le stelle. Luisella Costamagna, campionessa in carica, è stata ospite di Serena Bortone insieme a Guillermo Mariotto, altro protagonista di questa edizione del programma di rai 1. Ed era inevitabile che si tornasse a parlare anche di quello che è successo con la Lucarelli; mentre Selvaggia si gode la sua vacanza in Nepal, in Italia, si fanno ancora discussioni su fatti successi due settimane fa. Il pubblico però, inizia a essere un po’ stufo, soprattutto se non c’è la voglia di prendere anche consapevolezza, e di raccontare la verità. I video di quello che succedeva nello studio di Ballando con le stelle li abbiamo visti tutti. E continuare a dire che il pubblico applaudiva quando e come voleva ( Mariotto ha anche fatto notare che il pubblico cambia tutte le settimane) è eresia. Ci hanno quindi pensato i fan di Selvaggia Lucarelli a pubblicare sui social un video che smaschera ogni menzogna. Video che mostra il lavoro fatto dallo scaldapubblico di Ballando. Che non solo, suggerisce se applaudire o meno, ma come si vede nel video, fa anche capire se è il caso di essere d’accordo con quello che una persona sta dicendo in un dato momento oppure no. Negando ancora, ogni evidenza così palese, non rende giustizia a chi nel programma lavora ma soprattutto al pubblico che è dotato di neuroni e si rende conto di quello che va in onda e delle cose che succedono davanti e dietro le telecamere.

Qui le parole di Luisella

“Il pubblico è una presenza ed è come fosse un altro giurato. E ne va tenuto conto nei suoi buu e nei suoi applausi. Ed erano reali sia i buu che gli applausi per la Lucarelli” ha detto la vincitrice di Ballando con le stelle. Peccato che, la verità sembri essere proprio un’altra.

Il video dei fan di Selvaggia Lucarelli

Questo video, racconta tutt’altro

“ Questo pubblico che è una presenza, è l’altro giurato. ” “ Ed erano reali, sia i buu che gli applausi ” ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ @stanzaselvaggia #oggièunaltrogiorno pic.twitter.com/e9QQP1X0GQ — Selvaggia.Lucarelli.fan (@FanLucarelli) January 2, 2023

E voi, che ne pensate?