Luisella Costamagna punge Selvaggia Lucarelli: “Facciamole godere il Nepal”

Luisella Costamagna a Oggi è un altro, Selvaggia Lucarelli in vacanza in Nepal ma la guerra c'è sempre

A Oggi è un altro giorno ospiti tra gli altri Luisella Costamagna e Guillermo Mariotto e anche nel 2023 si parla ancora degli scontri con Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle. Serena Bortone mostra ancora una volta le immagini di Ballando, l’attacco di Mariotto alla Lucarelli. “L’obiettivo è il lavoro, fare arrivare in alto gli ascolti del programma” conferma Guillermo, per lui non c’è altro, l’importante è che il dance show voli alto e anche questa volta ci sono riusciti. Le polemiche, le urla, gli attacchi ma Serena Bortone non gli crede: “Falle una telefonata e chiaritevi adesso che è in giro per il mondo”. Il giudice di Ballando con le Stelle pensa non ci sia bisogno di parlare con la giornalista che in questi giorni è in vacanza in Nepal con Lorenzo Biagiarelli. “Dopo quella situazione lì ci siamo parlati molto tranquillamente e lei lo sa che la narrativa del programma è quello e che io rispetto quello” è la risposta di Mariotto ma arriva Luisella Costamagna con il suo attacco.

Luisella Costamagna a Oggi è un altro giorno

“Lui è geloso di Selvaggia perché fa una parte che prima era la sua, la parte della contraddizione con il pubblico prima ce l’aveva sempre Mariotto” commenta Samuel Peron mentre lo stilista ride di gusto.

Ed ecco il momento atteso dalla Costamagna, la conduttrice passa la parola a lei: “La Lucarelli monopolizza un po’ troppo i dibattiti, mi sembra sia una ossessione – e aggiunge – il pubblico per altro è stata una delle mie più grandi scoperte già dalla prima puntata… ed erano reali sia i dissensi che gli applausi”. Infine, punge Selvaggia: “Facciamole godere il Nepal, siamo noi buddisti nei suoi confronti”. “Ma che cosa hai tu di buddista” le chiede Serena Bortone. “Tutto, la mia specialità è non accettare le provocazioni”.

Intanto, Selvaggia Lucarelli poco prima sui social aveva forse previsto che lei sarebbe stata uno degli argomenti di questa puntata a Oggi è un altro giorno e ammirando delle scimmie in Nepal ha scritto: “Le scimmie, in Nepal come in tanti paesi del mondo, sono tra i pochi animali che rubano, che ti scrutano curiosi, che sono capaci di tenerezze improvvise e poi litigano furiosamente tra di loro, che possono diventare molesti e non sai perché. Alla fine la nostra evoluzione consiste solo nell’aver perso qualche pelo di troppo”.