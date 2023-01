Uomini e Donne inizia con la figuraccia di Alessandro. Tina li disintegra: “Uomo di merd*”

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi Tina ha preso di mira Alessandro dopo la figuraccia fatta nel raccontare bugie sull'uscita con Paola

Anno nuovo, vita vecchia a Uomini e Donne. Nella puntata odierna infatti, abbiamo assistito per l’ennesima volta a un racconto di due persone, partito in un modo, e finito in un altro. Che tra Alessandro e Paola ci fosse stato molto di più di un bacio, lo si era capito sin dal primo secondo in cui i due hanno iniziato a parlare del loro appuntamento. Perchè poi, diciamolo, una cosa è mettersi d’accordo, un’altra è entrare in uno studio televisivo, con una conduttrice, opinionisti e pubblico, e raccontare delle balle. Ecco, Alessandro e Paola si sono accordati su quello che dovevano dire e questo è chiaro a tutti. Per ragioni diverse, con una malizia diversa, ma in ogni caso, non sono stati molto trasparenti. Certo Paola, ha comunque raccontato alla redazione la sua versione dei fatti, è stata limpida non omettendo dettagli, mentre Alessandro, di verità ne ha raccontate ben poche e quando ha cercato di far passare tutto come una manipolazione ai suoi danni, ordita da un direttore di albergo e da Paola, ha davvero trasformato Uomini e Donne in un palcoscenico da circo. Una menzogna pensata male e raccontata peggio quella che oggi i due protagonisti di Uomini e Donne hanno narrato. Molto facile pensare che poi, il pubblico si sarebbe schierato dalla parte di Paola. E non sappiamo che cosa sia successo realmente tra i due ma è chiaro che Paola non aveva nessuna ragione per mentire e infatti ha detto alla redazione che tra di loro c’era stato un rapporto intimo. Mentre Alessandro, bugiardo sin dal primo istante, parlando dell’incontro con Paola e della loro uscita ha detto due cose che poi sono risultate essere gravi e false: “Non sono voluto andare oltre perchè voglio conoscere altre donne e non mi sembrava giusto”. Apriamo una parentesi per dire che se ti sei messo d’accordo con una donna, se ci sei andato a letto, puoi evitarti frasi di questo genere. La seconda, parecchio umiliante per una donna, ha fatto notare che se ci fosse stato qualcosa tra lui e Paola, sarebbe stato così memorabile da lasciare il segno…

Tina Cipollari vuole Alessandro fuori da Uomini e Donne

Ancora prima che tutta la verità venisse rivelata, Tina aveva etichettato Alessandro come un uomo di merd* e aveva detto che non si meritava neppure di stare nello studio. La Cipollari ha quindi chiesto a Maria di mandare fuori Alessandro. Quello che succederà lo scopriremo solo nelle prossime puntate ma intanto, davanti al cavaliere, è rimasta seduta solo Gemma Galgani, la sola a non empatizzare con Paola e a non comprendere quante bugie in questo contesto siano state raccontate.