Antonella Clerici: “Ho scoperto come consumare calorie per dimagrire”

Antonella Clerici condivide la sua scoperta sul come dimagrire, perdere calorie senza dieta e senza sport

Antonella Clerici è sempre alle prese con la bilancia, con il peso, soprattutto dopo le feste. Di recente ha scoperto come possiamo consumare calorie senza fare una dieta da fame, come dimagrire agendo ma senza fare sport. La Clerici condivide la sua recente scoperta con il pubblico di E’ sempre mezzogiorno, sorride soddisfatta mentre elenca cosa fa perdere più calorie. E’ sempre alla ricerca di un nuovo modo che le permetta di mangiare e di non ingrassare. Il suo consiglio è per tutti mentre svela che possiamo consumare calorie facendo tutte le cose che ci piacciono, anche restando a casa ma mai seduti.

Antonella Clerici: “Io farei di tutto per bruciare calorie”

Farebbe di tutto tranne andare in palestra. Ogni giorno la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno cerca di fare un po’ di attività fisica ma a lei piace solo sciare e quello può farlo solo in vacanza, per il resto cerca di camminare, nel bosco o sul tapis roulant.

Ed ecco Antonella Clerici che spiega quante calorie si possono bruciare in casa: “1 ora ai fornelli consuma fino a 300 calorie” certo non bisogna assaggiare nulla mentre si cucina e impegnarsi davvero nella preparazione. “Ridere consuma 120 calorie l’ora, quindi più ridiamo e più consumiamo… Poi 1 ora davanti alla tv 70 calorie” un po’ poche perché restiamo fermi con scarsa attività.

La Clerici però conclude: “Guardare una puntata di E’ sempre mezzogiorno che quindi riassume un po’ tutto può far perdere 500 calorie e io che cammino per lo studio anche un po’ di più. Se non assaggiassi nulla potrei anche dimagrire”. Inizia come sempre con il buon umore ogni puntata di E’ sempre mezzogiorno. Però davvero possiamo provare a fare tutte le attività possibili in casa e a non stare sempre seduti per smaltire le calorie che abbiamo preso in eccesso nelle ultime settimane.