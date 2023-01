Facchinetti ricorda ad Alessia Marcuzzi del loro primo incontro: che imbarazzo

A Boomerissima Francesco Facchinetti imbarazza Alessia Marcuzzi parlando del loro primo incontro

Un po’ come per Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti anche Alessia Marcuzzi ha voluto Francesco Facchinetti, papà di sua figlia Mia, nella prima puntata del suo nuovo programma, Boomerissima. Meno romanticismo e un po’ più di imbarazzo quando Facchinetti ha raccontato dettagli della loro storia d’amore ma tra i due ex l’amicizia è da sempre un legame forte. Per Alessia Marcuzzi la presenza della sua famiglia allargata è sempre fondamentale ma quando Francesco ha svelato dettagli, anzi un dettaglio in particolare, degli inizi del loro amore, lei non ricordava nulla ma è rimasta anche spiazzata. Un po’ varietà e un po’ game ed è durante il gioco SuperHit che Alessia Marcuzzi ha detto al papà di sua figlia: “Sa che non so quale sia la tua canzone preferita?”. Che tenero Facchinetti nella sua risposta che ha però lasciato la conduttrice senza parole.

Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti, la loro storia d’amore a Boomerissima

Il 42enne cerca di far ricordare un brano preciso ad Alessia, la sua canzone preferita, che è quella che la lega al loro primo incontro.

“È una cosa che ha a che fare con te. La prima volta che ci siamo visti, ti ricordi cosa abbiamo fatto?” la Marcuzzi spalanca gli occhi. “No…cioè, nel senso, non mi ricordo dov’era… Veramente, ho un vuoto… Noi ci siamo scritti la prima volta, comunque andiamo avanti”. Facchinetti ha proseguito generando altro imbarazzo: “Ma non volevo dirlo infatti, però cosa è successo? Quella sera avevo la maglia degli A-ah perché tu sei fanatica degli A-ah, ma te lo ricordi che avevo quella maglia?”.

La conduttrice è sicura, non ricorda, scoppia a ridere e Facchinetti l’aiuta: “E’ un brano che fu galeotto per noi, anche se tu non te lo ricordi, perché ha attivato una storia che è durata nel tempo ed è stata una bellissima storia d’amore. La canzone si chiama Take on me”.