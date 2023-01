Piccolo incidente per Salvo Sottile, ecco cosa è successo al conduttore

Salvo Sottile racconta dell'incidente di questa mattina, quasi dispiaciuto che tutto si sia risolto

Un piccolo incidente questa mattina per Salvo Sottile. La sua assenza a I Fatti Vostri ad inizio trasmissione e fino alle 12:00 non è passata di certo inosservata. Per il conduttore fino ad un certo punto è stato praticamente impossibile presentarsi nello studio di Rai 2, ha lasciato da sola Anna Falchi, lui vittima di una piccola disavventura. Alla fine tutto si è risolto ma Salvo Sottile ha fatto capire ai telespettatori e ai suoi collaboratori che non gli è dispiaciuto, che tutto sommato non era poi così male restare lontano da tutti per un giorno intero o ancora per qualche ora, bloccato. Per parte della puntata di oggi 11 gennaio 2023 Salvo Sottile non è stato presente al comando de I Fatto Vostri. Il pubblico si è preoccupato, Anna Falchi non ha detto chiaramente cosa stesse accadendo parlando di un contrattempo.

Salvo Sottile è rimasto chiuso in ascensore

Un piccolo incidente che per molti potrebbe essere non così piccolo. A Salvo Sottile restare bloccato nell’ascensore è piaciuto perché aveva un buon libro che gli ha fatto compagnia. “Ero tentato di restare lì – confessa Salvo Sottile – avevo un libro, volevo restare lì tutto il giorno poi mi sono detto, l’amore per la piazza, i colleghi e il comitato e ho pensato che avrebbero chiamato i soccorsi. Poi mi hanno liberato”.

Inevitabile il cambio di scaletta nella puntata odierna de I Fatti Vostri su Rai 2 ma quando il giornalista e conduttore è arrivato verso mezzogiorno nello studio pronto a prendere il suo posto non ha nascosto la verità: “Questa mattina sono rimasto bloccato in ascensore”. Ha così chiarito l’accaduto, il motivo del gran ritardo, aggiungendo che è un’esperienza che gli è piaciuta ma che evidentemente è terminata troppo pesto, non ha fatto in tempo ad arrivare all’ultima pagina del libro.