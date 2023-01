Gigi D’Alessio e Clementino con Antonella Clerici, pronti per The Voice Senior

Ospiti graditissimi Gigi D'Alessio e Clementino che a E' sempre mezzogiorno sono pronti per The Voice Senior

Domani sera 13 gennaio 2023 al via la terza edizione di The Voice Senior e oggi a E’ sempre mezzogiorno puntuali sono entrati in studio Gigi D’Alessio e Clementino. Sorrisi immediati, grandi risate con l’arrivo della coppia più simpatica dello show del venerdì sera di Antonella Clerici. Clementino saluta tutti, un po’ indisciplinato come sempre ma con la simpatia che coinvolge tutti. La conduttrice ripete per l’ennesima volta che con i tempi comici che ha Clementino gli dovrebbero affidare un suo programma, magari con accanto qualcuno che lo tenga un po’ calmo. Gigi D’Alessio ricorda subito la new entry di The Voice Senior, quest’anno al posto di Orietta Berti ci saranno i Ricchi e Poveri.

Antonella Clerici felici di avere ancora Gigi D’Alessio e Clementino

“All’età di 40 anni non avevo più voglia di sentire solo la musica rap e mi sono affacciato anche ad altri generi” spiega Clementino dopo l’elogio di Antonella alla sua vastissima conoscenza musicale: “Non si diventa Clementino per caso”.

Gigi D’Alessio è ovviamente il musicista per eccellenza che resta presenza fissa come Loredana Bertè e Clementino. Ma come scelgono le voci da avere nella propria squadra, quelle per cui girarsi. D’Alessio l’ha spiegato a TelePiù. “Quando non sento un brivido lungo la schiena” in quel caso non si gira. “Può capitare che all’ascolto di qualche artista uno di noi resti così suggestionato da comunicare subito la sua soddisfazione con le smorfie, ma non c’è alcuna strategia. Talvolta, invece, si calca la mano anche per far girare tutti”.

Anche la storia dei cantanti che partecipano è importante: “Sono tutte belle. Quella di Giannarelli è emozionante: un uomo che da giovane, dopo aver raggiunto la notorietà con il tema del film “Lo chiamavano Trinità…”, si trasferisce in Australia. E a 73 anni torna e cerca di realizzare il sogno di tutta una vita: cantare”.