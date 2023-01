La malattia di Serena Bortone, soffre della sindrome di De Quervain

Serena Bortone ha parlato della malattia di cui soffre, si è operata a causa della sindrome di De Quervain

Dopo le feste Serena Bortone è tornata a Oggi è un altro giorno con il braccio fasciato, un problema al polso, un’operazione subita a causa di una malattia. Serena Bortone si è operata la mattina e poco dopo era già pronta per preparare la sua puntata e andare in diretta. Niente di grave la sua malattia, ha voluto subito precisare, di certo altri sarebbero rimasti in ospedale o a casa ma lei ha stretto i denti e sfoderato sorriso e le domande. Ieri ha però spiegato qual è il suo problema, la malattia di cui soffre, la sindrome di De Quervain. C’è chi le ha chiesto se si fosse ferita e a quel punto ha voluto chiarire che non c’è niente di così tragico sotto la fasciatura ma una sindrome che le causava molto dolore e che ha dovuto risolvere con un intervento.

Serena Bortone soffre della sindrome di De Quervain

“Mi sono operata perché avevo la malattia di De Quervain” ha confidato la conduttrice di Oggi è un altro ai suoi ospiti. Di cosa si tratta? E’ un problema che in genere si manifesta a chi usa in modo prolungato le mani. In effetti Serena Bortone gesticola molto ma non deve essere solo questo. La malattia, la sindrome di cui soffre è un particolare tipo di infiammazione che colpisce la guaina che ricopre i due tendini che sono collegati al movimento del dito pollice. I sintomi in genere sono un intenso dolore al polso e al pollice, situazione che viene aggravata con il movimento del primo dito della mano.

Dunque, niente di grave ma di certo quando non si riesce a gestire il dolore con i farmaci e il riposo è opportuno intervenire, come ha fatto la Bortone. L’infiammazione infatti può portare anche al gonfiore della mano che di conseguenza comprime i tendini aumentando lo stato irritativo. Tra circa un mese il problema al polso, alla mano, di Serena Bortone dovrebbe risolversi.