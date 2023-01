Antonino Spinalbese piovono accuse: fuori ha visto sua figlia, il GF VIP mente

Antonino Spinalbese è tornato nella casa del Grande Fratello VIP 7 ma le polemiche si sono riaccese e c'entra anche la sua bambina

Ieri pomeriggio Antonino Spinalbese ha fatto il suo ritorno nella casa del Grande Fratello VIP 7. E il suo ingresso non è passato inosservato. I vipponi hanno posto molte domande ad Antonino che ha cercato di far capire tante cose senza però poter entrare nei dettagli ma i più attenti, sembrano aver colto molto dalle parole dell’ex di Belen. Molti spettatori si dicono indignati da quello che è stato l’atteggiamento che il Grande Fratello VIP ha riservato a Spinalbese, una sorta di favoritismo rispetto ad altri concorrenti. Il motivo? Molti spettatori, che ieri hanno seguito con particolare attenzione la diretta del GF VIP sul canale 55, hanno iniziato a credere che Antonino abbia avuto modo di fare diverse cose durante la sua assenza e non sia stato sempre in quarantena. In particolare sono tanti i telespettatori che credono che Antonino abbia avuto modo di incontrare anche sua figlia. Il che va detto, potrebbe non essere la cosa più giusta secondo il regolamento, ma è anche comprensibile pensare che sia una cosa sacrosanta. Se infatti gli adulti hanno modo di vedere fidanzate, genitori, amici, Antonino non può vedere sua figlia, essendo troppo piccola per andare in tv e anche i video non sarebbero la stessa cosa. Per cui non ci scandalizzerebbe molto il fatto che Antonino possa aver visto la piccola Luna Marì e che abbia chiesto di farlo prima di tornare in casa. Per il resto, i privilegi se ci sono stati o non ci sono stati…Non lo sapremo ma non ci stupirebbe neppure questa cosa, vista la piega che questa edizione del reality ha preso.

Antonino Spinalbese ha visto la piccola Luna Marì mentre era fuori?

Sui social quindi molti sono convinti che Antonino abbia avuto modo di fare anche altro fuori dalla casa. Ci sarebbe un video, postato da Belen, una storia, che dimostrerebbe quello che è successo. In questa storia, si vede la piccola Luna Marì giocare con mamma Belen. La bambina chiama poi la Rodriguez “papà”. A detta di molti questo potrebbe dimostrare che la bambina ha visto di recente il suo papà e che quindi mentre gioca con Belen fa il suo nome. Antonino potrebbe anche aver avuto modo semplicemente di fare una video chiamata con la sua bambina e ripetiamo, non ci sarebbe nulla di così scandaloso. Le edizioni del Grande Fratello in cui non c’erano contatti con il mondo esterno, sono lontane anni luce.