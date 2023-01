A Mattino 5 News le ultime sull’arresto di Matteo Messina Denaro le dà solo Francesco Vecchi. Panicucci in pausa

E' Francesco Vecchi a gestire lo spazio di Mattino 5 News di oggi dedicato all'arresto di Matteo Messina Denaro, Federica Panicucci entra solo per i saluti

Giornata storica per l’Italia quella di oggi con l‘arresto di Matteo Messina Denaro e i programmi del mattino in diretta, si sono ritrovati a raccontare in tempo reale quello che stava accadendo in Sicilia. Su Canale 5 lo ha fatto Mattino 5 News con Francesco Vecchi che ha seguito le ultime notizie da Palermo; le prime immagini e l’arresto del super boss, le prime foto di Matteo Messina Denaro che non si vedeva in volto da oltre 30 anni. “Una giornata storica, una giornata di grande orgoglio” queste le parole che i due conduttori hanno usato prima di salutare il pubblico e chiudere la puntata di Mattino 5 News di oggi. Una puntata che è stata gestita interamente da Francesco Vecchi. Lo spazio del giornalista si è allungato anche dopo le 10, fascia oraria durante la quale di solito si parla di altro con Federica Panicucci. In corsa, i due conduttori, hanno deciso di dare spazio alle ultime dalla Sicilia ed è stato solo Vecchi a gestire lo spazio, mentre la Panicucci è tornata in onda per i saluti finali e delle brevi anticipazioni relative a quello che accadrà nella puntata del Grande Fratello VIP 7 di questa sera.

Mattino 5 News la cronaca la fa Francesco Vecchi

Il giornalista si è ritrovato a gestire in diretta un momento non facile. Poche informazioni in arrivo da Palermo, poche notizie. Un’Ansa per iniziare e poi le immagini in diretta dalla Sicilia. Le parole dei politici che si sono complimentati, le interviste a chi contro la mafia ha lottato per tutta la vita. La palla quindi è rimasta nel campo di Francesco Vecchi che ha gestito nel migliore dei modi le ultime news arrivate in tempo reale. Non facile anche per l’importanza della notizia data. Tra i primi a intervenire nel corso della trasmissione di Canale 5 Alfonso Sabella: “Lo Stato quando vuole vince sempre, è l’ennesimo successo nella lotta alla mafia. Per troppo tempo è stato in libertà ma finalmente lo stato ha vinto”. Poi le dichiarazioni della Meloni e poi un collegamento in diretta con un inviato che in tempo reale ha mostrato quello che stava succedendo in Sicilia.