Il figlio di Gina Lollobrigida risponde alla domanda se è morta serena

Il figlio di Gina Lollobrigida dice la verità sui loro ultimi incontri prima di morire

Ai microfoni di Domenico Marocchi per Oggi è un altro giorno il figlio di Gina Lollobrigida ha rilasciato una breve intervista. Milko Skofic risponde alla domanda se sua madre è morta serena. Negli ultimi mesi Gina Lollobrigida stava male, la caduta a settembre dello scorso anno che le ha causato la rottura del femore, l’intervento, si stava riprendendo ma poi il quadro clinico è peggiorato, si è aggravata e il figlio Milko e il nipote Dimitri svelano che è stato un periodo difficile per lei, ma che sembra averli fatti incontrare di nuovo dopo tanto rancore. Il nipote di Gina Lollobrigida era in diretta con Oggi è un altro, ha risposto alle domande di Serena Bortone; il figlio dell’attrice invece ha registrato la sua breve intervista. E’ apparso addolorato ed emozionato, sincero come suo figlio. Non ha mentito sulla morte serena o meno di Gina Lollobrigida. Avrebbe potuto dire che è andata via serena, in pace ma non ha detto questo.

Il figlio di Gina Lollobrigida era con lei quando è morta

Milko Skofic era con sua madre quando è morta, era con lei anche nei giorni precedenti, anche se il racconto di Andrea Piazzolla, l’assistente dell’attrice, è diverso; lui ha detto che il figlio e il nipote erano gli ultimi ad arrivare e i primi ad andare via, che Milko gli aveva detto che voleva fare la notte accanto alla madre ma che poi non si è mai presentato.

Milko a Oggi è un altro giorno spiega le sue emozioni: “E’ difficile, è capitato tutto un po’ all’improvviso e in un certo senso le telecamere e le interviste mi aiutano, così non ci penso”. Gli viene chiesto di ricordare cosa si sono detti negli ultimi giorni di vita di Gina: “La cosa bella è che mi ricordo che ci scambiavamo sguardi un po’ complici, lei non riusciva a parlare bene…” forse chi ha sperato che madre e figlio in quei momenti si siano riconciliati aveva ragione, è successo davvero.

Alla domanda se Gina Lollobrigida è morta serena Milko risponde che andare via sereni è ciò che è accaduto a sua nonna, alla madre di Gina Lollobrigida, che ha chiuso gli occhi per sempre mentre guardava Carosello. Lascia così capire che sua madre non è andata via serena, che ha sofferto, che la salute non è stata con lei nell’ultimo periodo, ma forse lui e Dimitri sì, erano con lei, quella riconciliazione forse c’è stata davvero, alla fine.