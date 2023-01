A Viva Rai 2 succede di tutto anche un blackout in diretta per Fiorello

Blackout in diretta a Viva Rai 2 Fiorello resta al buio

Puntatona quella di Viva Rai 2 di oggi. Se le risate provocate da Fiorello non bastassero, se le gag non fossero sufficienti a dare la giusta carica al pubblico che ogni mattina si sintonizza su Rai 2 per seguire alle 7 il programma, ci pensano fattori esterni a rendere tutto ancora più surreale. Questa mattina ad esempio, nel corso della diretta di Viva Rai 2 c’è stato un vero e proprio blackout a Roma. Saranno stati gli abitanti del quartiere stanchi dei rumori di prima mattina a tagliare la luce in Via Asiago 10? Non è dato saperlo. Battute a parte, nel corso della puntata di Viva Rai 2 del 19 gennaio 2023 c’è stato un blackout che ha provocato qualche piccolo problemino a Fiorello. In realtà il programma ha continuato ad andare in onda ma non c’era più luce nello “studio” in strada di Fiorello. E così via con i cellulari, via con le dirette sui social, anche al buio. I video sono chiaramente diventati virali ma si sa, la capitale di Italia regala spesso di queste emozioni e chi vive a Roma sa che tutto può succedere. Traffico, sciopero dei mezzi, blackout, disastro con la pioggia, disastro con il sole. E Fiorello deve essere pronto a tutto! Viva Rai 2 non si ferma neppure con il blackout anzi, si festeggia poi con il ritorno della luce come se fosse arrivata una vittoria mondiale della nazionale di calcio!

E mentre le telecamere dall’esterno continuavano a riprendere e il programma era in onda, Fiorello e la sua squadra si chiedevano se fossero ancora in onda regalando qualche minuto di sana ilarità a tutto il pubblico di Viva Rai 2 sintonizzato oggi sulla rete.

Blackout a Viva Rai 2: ecco che cosa è successo in diretta con Fiorello

Il momento in cui c’è stato il blackout

"Ma siamo ancora in onda?"Ora vogliamo la lista dei colpevoli perché dovrebbero avere un po' di rispetto per Fiorello e per #VivaRai2 pic.twitter.com/ng1MdrbVk6 — Edo 🎶 perché Sanremo è Sanremo 🎶 (@rienneva_plus) January 19, 2023

“Io non so che cosa sia successo, io non so che cosa state vedendo e non so neppure se siamo in onda” ha detto Fiorello riprendendo la linea illuminato da una torcia del cellulare. Si è poi capito che era stato ul generatore del glass di Via Asiago 10 a “morire” .