Jolanda Renga a Verissimo: “Mi ha fatto male sentirmi dire sei brutta, una ferita aperta”

Jolanda Renga a Verissimo: "Sentirmi dire non sei bella come tua mamma mi ha fatto male"

Jolanda Renga per la prima volta in tv, ha detto sì all’intervista a Verissimo, la vedremo domani pomeriggio 21 gennaio 2023 alle 16:30 su Canale 5. La figlia di Francesco Renga e Ambra Angiolini con il suo video in cui si presenta come la figlia brutta della coppia è arrivato a tutti, una grande lezione di vita per chiunque, una testimonianza così forte e vera da chiedere che venga portata nelle scuole. Jolanda Renga è riuscita ad andare oltre e a rispondere agli odiatori che il suo obiettivo è molto più alto dell’essere bellissima ma a Verissimo aggiunge anche altro. Quel video Jolanda l’ha registrato di getto, senza chiedere consiglio ai suoi genitori ma ha anche dopo aver pianto per un’ora prima di asciugare le lacrime e tirare tutto fuori insieme al suo sorriso.

Jolanda Renga a Verissimo

“Sentirmi dire sei brutta, o non sei bella come tua mamma, mi ha fatto male. Ho capito che era una ferita aperta” racconta la figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga. La cattiveria delle persone può fare male davvero, poco importante se ciò che dicono è vero o meno, e di certo Jolanda non era e non è brutta.

“Quando ho deciso di rendere pubblico il mio profilo Instagram l’ho fatto perché ho pensato potesse essere uno strumento utile per dire le cose a cui tengo. Aprendo il profilo sono arrivati i primi follower e con loro anche i primi commenti positivi e negativi” non immaginava che ci sarebbero state persone capaci di farle così tanto male ma lei ha reagito nel modo migliore, non tutti sono in grado, non tutti hanno la stessa forza.

“Un giorno ho visto un video, che un ragazzo mi aveva dedicato per complimentarsi con me, e per curiosità ho letto i commenti: mi hanno molto ferito e ho pianto per un’ora” ammette.

“L’ho registrato di getto, senza chiedere consiglio ai mei genitori – si riferisce al video che ha fatto il giro del web, il suo video – Volevo fare qualcosa per me, ma anche per coloro che stavano vivendo una situazione simile alla mia”. Non vediamo l’ora di seguire sabato 21 gennaio la sua intervista. “Ciò che mi ha reso davvero felice è stato conoscere le storie di ragazze e mamme che mi hanno ringraziato per quello che ho detto. È stata la vittoria più grande”.