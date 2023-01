Maria de Filippi stupisce tutti con il gesto della cassa e salva il signor Francesco

A C'è posta per te Maria si inginocchia a terra e sposta una cassa per permettere a Francesco di sentire che cosa ha da dire la signora Marianna

Nella terza puntata di C’è posta per te sono tornate le storie dei vecchietti che cercano i loro grandi amori, vissuti almeno 50-60 o 70 anni fa. E’ accaduto anche ieri sera con la signora Marianna che è approdata nello studio di C’è posta per te per cercare il fidanzatino al quale aveva promesso fedeltà ma che ha deluso sposando un altro uomo mentre era al militare. Oggi la signora Marianna è vedova e cerca il suo Francesco Carbone. Sono passati 68 anni e non sa che cosa sia successo nel frattempo ma spera di poterlo incontrare. Il racconto della vita della signora Marianna è esilarante anche perchè la donna è un grande, grandissimo personaggio e non perchè ha dato della poco di buono alla signora con cui il suo ex marito è scappato ma per come ha raccontato molti dettagli della sua vita. Ad esempio ha spiegato a Maria che con Francesco, l’uomo che lei cerca, c’è stato solo un bacio ma era terrorizzata perchè sua madre le diceva che baciando un uomo si restava incinta…Insomma Marianna, che porta ancora la spilla che Francesco le lasciò prima del militare, lo cerca perchè lo ha sempre pensato. Nello studio di C’è posta quindi, arrivano tre signori che potrebbero essere il Francesco che Marianna cerca e alla fine, l’ultimo della lista, è davvero l’uomo che 68 anni anni prima baciò la signora per strada!

Piccolo intoppo: Francesco non sente bene, Maria salva la situazione

Il signor Francesco entra in studio e spiega subito a Maria che purtroppo non ci sente molto bene nonostante i due apparecchi che porta. Le cose sono un po’ complicate visto che Marianna ha qualcosa da dire. Maria prova a spiegare al suo ospite cosa sta succedendo ma comprendendo che le cose sono più complicate del previsto, decide di fare un gesto che ha incollato il pubblico allo schermo. LA De Filippi , senza neppure richiedere l’intervento di un tecnico, si è inginocchiata a terra, ha sollevato una delle casse dello studio di C’è posta per te e aiutata dai suoi due ospiti, gli altri Francesco Carbone, ha avvicinato la cassa al signore. E finalmente il signor Francesco ha ascoltato le parole di Marianna che per anni lo ha cercato. Storia a lieto fine anche se non per Marianna, visto che il suo ex, è sposato e sua moglie è ancora viva e vegeta!