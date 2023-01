Il terribile audio di Rigau contro Gina Lollobrigida: Andrea Piazzolla svela tutto a Zona Bianca

E' sconvolgente l'audio di Rigau contro Gina Lollobrigida. Andrea Piazzolla lo fa ascoltare a tutti a Zona Bianca

“Gina Lollobrigida è una bestia” è questa la frase parte di audio, di una telefonata registrata che Rigau avrebbe fatti a un’amica di Gina Lollobrigida. E’ Andrea Piazzolla che ospite in collegamento ieri sera con Zona Bianca ha fatto ascoltare a tutti le parole di Rigau contro Gina Lollobrigida. Mentre sono in corso dei processi e prima che venga svelato a chi l’attrice ha lasciato la sua eredità non si placa tutto il clamore, non cessano i pettegolezzi insieme ai ricordi della diva. Gina Lollobrigida non è morta in pace, come ha dichiarato Mara Venier e con lei altri cari amici, purtroppo sembra che per lei ancora oggi dopo i funerali non possa esserci la pace. Rigau sente di essere il vedovo della Lollobrigida, dichiara che Gina ha fatto parte dell’80% della sua vita, che l’ha amata profondamente ma che lei ha dato molto di più a lui. Parole che stridono con ciò che Gina Lollobrigida ha sempre raccontato negli ultimi anni di vita. Parole che Andrea Piazzolla desidera smentire con tutte le sue forze ma portando in tv e nelle sue interviste prove concrete.

Anche Mattino Cinque riprende questo passaggio andato in onda ieri sera nella puntata del 22 gennaio 2023 di Zona Bianca. Il messaggio che Andrea Piazzolla chiede di fare ascoltare dal suo telefonino. L’audio è molto chiaro e la voce di Rigau è riconoscibile dal primo istante. L’ex assistente dell’attrice si prende tutte le responsabilità di ogni cosa che riproduce, che mostra, che dichiara.

Rigau, da quando l’attrice è morta, ripete che lui è il marito di Gina Lollobrigida, oggi vedovo, ma ecco cosa avrebbe detto al telefono a un’amica dell’attrice, una cara amica visto che adesso il messaggio è tra le mani di Andrea Piazzolla.

“La Gina è una bestia e non te lo dico nel mal senso, la Gina è una bestia, la Gina ha fatto male a tanta gente che tu non sai, io stavo vicino a lei per cop… (qui Rigau sembra dire che stava vicino a lei per copertura ma si ferma non completa la parola, è solo una ipotesi) non è una innocente” questo l’audio che in pratica è una telefonata di Rigau ad un’amica di Gina Lollobrigida, amica che ha pensato di registrare la telefonata.

Intanto, continuiamo a seguire increduli tutta questa storia che purtroppo sembra la trama di un brutto film, una trama che sta superando qualunque immaginazione.