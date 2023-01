C’è posta per te vince ancora ma cala sotto i 5 milioni, Tali e quali stabile: gli ascolti del sabato

C'è posta per te vince ancora ma Maria non supera il muro dei 5 milioni di spettatori. Su Rai 1 Tali e quali stabile ma sempre 10 punti sotto Canale 5

Come ogni domenica mattina torna la nostra rubrica dedicata agli ascolti del sabato sera: chi ha vinto il 28 gennaio 2023? La vittoria è andata anche questo sabato sera a Maria de Filippi con C’è posta per te. Il programma di Canale 5 però questa settimana non ha superato il muro dei 5 milioni, pur incassando numeri eccellenti, numeri che solo Maria sa fare nella prima serata di Mediaset. Da segnalare che dopo due anni e mezzo di pandemia, quasi tre, ieri nello studio di C’è posta per te ha fatto ritorno un ospite internazionale. Il pubblico di Canale 5 ha potuto ammirare in tutto il suo splendore la meravigliosa Charlize Theron che è stata il regalo di una famiglia speciale.

Su Rai 1 invece Tali e quali, il programma di Carlo Conti si assesta intorno al 20% di share con una media di 3,5 milioni di spettatori che era forse quello che la rete si aspettava. Certo 9 punti di distacco da Canale 5 sono comunque moltissimi. Ma non troppi per Rai 1 che nel resto della settimana batte senza nessuna difficoltà la rete ammiraglia Mediaset.

Gli ascolti del sabato sera: ecco i dati del 28 gennaio 2023

Anche questa settimana quindi vince C’è posta per te. Su Canale5 C’è Posta per Te, dalle 21:26 alle 00:42, ha raccolto davanti al video 4.809.000 spettatori con uno share del 29.8%.

Tali e Quali, in onda dalle 21:33 alle 00:12, ha conquistato 3.534.000 spettatori pari al 20.5% di share. Su Rai3 Città segrete sigla 1.094.000 spettatori con il 6.3%.

Su Rai2 F.B.I. ha interessato 810.000 spettatori (4.1%) e F.B.I. International 675.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 la prima tv di Scarpette rosse e i 7 nani ha intrattenuto 816.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 Schindler’s List totalizza un a.m. di 867.000 spettatori (5.3%). Su La7 True Lies ha registrato 445.000 spettatori con il 2.5%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 281.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Il naufragio del Titanic – Nuove verità è seguito da 251.000 spettatori (1.3%).