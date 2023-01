Silvia Toffanin distrutta dal racconto di Paola Caruso e i problemi del figlio

Silvia Toffanin distrutta per il racconto di Paola Caruso a Verissimo

Puntata piena di emozioni per Silvia Toffanin quella di Verissimo in onda oggi 29 gennaio 2023. La conduttrice ha accolto nello studio di Canale 5 Paola Caruso che per la prima volta ha parlato in tv di quello che è successo al piccolo Michelino, suo figlio. L’ex Bonas di Avanti un altro aveva accennato sui social, di un periodo complicato che stava vivendo dopo un viaggio in Egitto durante il quale era accaduta una tragedia. E oggi per la prima volta ha spiegato che cosa è successo a Michelino, il figlio di tre anni che sta crescendo da sola, visto che il padre non lo ha voluto riconoscere. In lacrime, ancora prima di sedersi al centro dello studio, la Caruso è sconvolta per quello che le è capitato: a nessun bambino dovrebbe succedere, nessun bambino dovrebbe affrontare un dramma di questo livello. La Toffanin ha ascoltato il racconto di Paola Caruso, distrutta, con le lacrime agli occhi, incredula. Non riusciva a credere che una vacanza fosse diventata in poche ore una tragedia.

Le lacrime di Silvia Toffanin per la storia di Paola Caruso

Impossibile per la Toffanin che è mamma di due figli, non sciogliersi in lacrime, di fronte alle parole di questa mamma. Non riesce a credere che un medico abbia fatto una puntura arrivando persino a lesionare il nervo sciatico e paralizzando la gambina del piccolo. Sbarra gli occhi la Toffanin, non riesce quasi a stare seduta sulla sedia tanta è la rabbia che cresce dentro di lei nell’ascoltare le parole di Paola Caruso. Le chiede spiegazioni, le fa domande e ascolta il racconto di una mamma distrutta. La invita a non mollare, le ricorda che è una mamma leonessa. Le augura il meglio e le consiglia di affidarsi ai medici italiani: è sicura che il piccolo Michelino qui, con le migliori cure, riuscirà a ritornare il bambino sorridente di prima, nonostante gli incubi, la paura e la sua battaglia. Ogni giorno infatti, come ha spiegato Paola Caruso, il suo bambino lotta per recuperare la mobilità.

Qui il toccante racconto di Paola Caruso a Verissimo

La Toffanin ha anche voluto mostrare un video con alcuni dei momenti che ritraggono Paola insieme a suo figlio per far vedere quanto è forte come mamma e come donna. E le ha poi augurato solo il meglio, in lacrime. La storia di Paola ha colpito molto anche i telespettatori che sui social hanno commentato facendo tutti il tifo per il piccolo Michelino.