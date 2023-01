Tutti pazzi per Charlize Theron a C’è posta ma la famiglia che riceve il regalo sembra non conoscerla

Charlize Theron ha conquistato il pubblico di C'è posta per te ma tutti hanno notato che forse la famiglia, non conosceva molto bene l'attrice

I social sono impazziti, come direbbe Giulia Salemi, di fronte a una delle attrici più belle e brave al mondo. E non solo in Italia. I video di Charlize Theron che fa il suo ingresso bella come il sole nello studio di C’è posta per te, e alcuni dei frame della chiacchierata con Maria de Filippi, hanno fatto il giro del mondo ieri sera. Un orgoglio per il programma di Maria de Filippi. La Theron, è stata il regalo di una famiglia speciale, che vive u dolore immenso, il lutto per la perdita di un figlio. La storia è stata commovente, come belle sono state anche le parole di Charlize Theron alla sua seconda volta a C’è posta per te. Purtroppo però il pubblico non ha potuto fare a meno di notare che la famiglia che ha ricevuto il regalo, e quindi che ha avuto modo di ascoltare Charlize e di abbracciare l’attrice, non sembrava conoscerla neppure. In molti hanno persino pensato, seguendo la puntata di C’è posta per te che la signora Franchina, vedendo l’attrice scendere dalle scale del programma di Canale 5, abbia chiesto a Maria de Filippi chi fosse. Non un sorriso, non una espressione di sorpresa, non un coinvolgimento. Nè da parte della signora, nè da parte di suo figlio. Certo, Franchina e suo figlio erano certamente commossi e pietrificati da quello che era successo prima, dalla lettera ricevuta e da quello che avevano affrontato, ripensando alla morte di Vincenzo. Potrebbero quindi non aver avuto reazioni anche per questo. Sta di fatto che questa sorpresa, ha colpito il pubblico ma solo a metà. Non è comunque la prima volta che un ospite arriva a sorpresa per qualcuno, che sembra non conoscerlo neppure. E’ già capitato in passato.

E’ sicuramente più coinvolgente vedere delle facce sorridenti, dei volti sorpresi, delle persone emozionate che sono felici per la sorpresa ricevuta ma alla fine va bene anche così.

Le parole di Charlize Theron a C’è posta per te

Entrata nello studio di C’è posta per conoscere la famiglia, l’attrice ha spiegato: “Per me è un onore incontrare tutta la vostra famiglia, è meravigliosa. Lei ha una splendida figlia, un marito che la vorrebbe di nuovo con sè. La vita va avanti, le ferite sono recenti ed è normale che si senta così ma ben presto dovrà decidere se rimanere così o se iniziare un nuovo capitolo“.

E ancora: “Non dimentichiamo mai chi non c’è più ma dobbiamo ricordarci di coloro che sono ancora qui”. Charlize Theron ha consegnato diversi doni a Franchina, dei bracciali per tutta la famiglia e uno scatolo contenente un regalo per la signora. Ma c’è stato un regalo che ha sicuramente un grande valore simbolico, un ciondolo: “Il film The Old Guard nel quale ho recitato tratta di immortali che cercano il senso della loro vita. Una persona molto cara mi ha donato questo ciondolo, l’ho indossato per tutto il film. Voglio donarle questo ciondolo perché se pensa al significato della vita, ce l’ha qui davanti a lei“.