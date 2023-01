Maria stanca di Riccardo e Gloria: “Qui chiudete poi passate la notte in hotel”

Maria non sopporta più Riccardo e Gloria e la sua pazienza sembra essere arrivata al limite: ecco che cosa è successo oggi a Uomini e Donne

In queste ultime settimane Maria de Filippi non le ha mandate a dire e ha manifestato più volte il suo disappunto verso alcuni dei protagonisti di Uomini e Donne. Non è la prima volta che cerca di fare il punto sulla storia tra Riccardo Guarnieri e Gloria. E’ chiaro che la conduttrice sia convinta che questa è una storia con strada chiusa, nel senso che, il finale è scontato, visto che Riccardo non prova nulla, dopo oltre due mesi, per Gloria. Oggi, stufa dell’ennesimo confronto tra Riccardo e Gloria, uguale a quelli degli ultimi mesi, ha fatto notare come stanno le cose tra loro.

Ma che cosa hanno raccontato Gloria e Riccardo? La dama romana ha fatto notare per l’ennesima volta che Riccardo non le dà nessun genere di attenzione, non le manda messaggi, non si fa sentire, non organizza incontri al di fuori del programma. Il Guarnieri dal canto suo lo ha ribadito: non prova un sentimento che sia vicino all’amore ma allo stesso tempo non vuole perderla perchè potrebbe succedere qualcosa. Gloria ha persino chiesto a Riccardo quanto tempo potrebbe impegnarci per innamorarsi di lei e Riccardo non ha saputo darle una risposta. Gianni e Tina per l’ennesima volta hanno ribadito che Gloria ha i paraocchi. “Se devi chiudere devi bloccare e basta” ha detto Gianni Sperti che non riesce proprio a capire perchè la romana continui a uscire con un uomo che non riesce a provare nulla.

Maria stanca del tira e molla tra Riccardo e Gloria

Le facce di Maria, mentre Riccardo e Gloria raccontavano che cosa è successo e che cosa non è successo, hanno detto più di mille parole. “Sono non so, 4 o forse 5 puntate che voi vi sedete al centro dello studio, dite che non litigate ma che volete chiudere perchè la storia non si evolve e poi però la sera andate nello stesso hotel e passate la notte insieme” ha detto la conduttrice che anche in questo caso, non le ha mandate a dire. Stanca dunque, per un teatrino che va avanti da settimane ed è sempre lo stesso.

Gloria a tal proposito però ha voluto fare delle precisazioni, dicendo che per suo volere, da tempo, non c’è un incontro fisico. “Ci sono stati dei baci ma non sono stati passionali come prima” ha detto Gloria mentre Riccardo sbottava dicendo che adesso lo accuseranno anche di voler per forza baciare le donne che non vogliono farlo.