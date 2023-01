Selvaggia Lucarelli bacchetta Diaco: “Fa la doppia morale da nonno ammuffito”

Arriva il commento di Selvaggia Lucarelli su Diaco dopo che il conduttore ha umiliato in diretta una delle sue boomer

“Che palle che siete” ha esclamato oggi la signora Raffaella nella diretta di BellaMa’ il programma flop di Pierluigi Diaco che avrebbe dovuto risollevare le sorti della rete parlando ai giovani ma che ha invece dovuto cambiare pelle per non affondare e rischiare, dopo l’investimento fatto, di essere chiuso con largo anticipo. Una frase quasi del tutto innocua se non fosse che il conduttore di BellaMa’ è Pierluigi Diaco , uno che a quanto pare si scandalizza e che crede che le parolacce in tv non vadano dette ( quindi cancelliamo tutta l’edizione di Ballando con le stelle visto quello che è successo con Iva Zanicchi per esempio). Diaco si è davvero infervorato questo pomeriggio quando ha sentito quella blasfema parolaccia. E ha deciso di umiliare in diretta la povera boomer che si è dovuta scusare, scusare del nulla. Ovviamente, come successo in altre occasioni, anche questo video di Diaco e della sua sparata è diventato virale. Tra gli altri, a commentare, anche Selvaggia Lucarelli.

Le parole della Lucarelli dopo il video di Diaco

La Lucarelli, postando il video dello stralcio della puntata di oggi di BellaMa’, ha commentato: “Umiliare una signora perché ha detto “che palle” e ovviamente ridere della barzelletta sulla moglie un po’ puttan*a, detta però da una che conta qualcosa. La doppia morale di Diaco che ha chiamato il programma Bella ma’ per fare il giovane e poi fa le ramanzine da nonno ammuffito a una poveretta in diretta tv.“

Ma che cosa ha detto Diaco alla boomer oggi in diretta?

Diaco molto alterato ha commentato: “Oh, oh, oh! Raffaella non si possono dire assolutamente parolacce. Te lo vieto e io mi scuso con il pubblico. Ora chiedi scusa al pubblico. Le parolacce non si dicono, e soprattutto non si dicono qui da noi a bella Ma’. Quindi da domani sei in punizione per una settimana. Raffaella non si possono dire parolacce in televisione, questo non si può fare. Io veramente te lo dico e lo dico anche a tutti.“

Qui il video in questione

E ancora, avvicinandosi alla donna, giusto per farla inquadrare da più vicino: ” Questo è molto sgradevole non si usano certe parole. Ti è uscita ma non si può. Le reazioni istintive in televisione si controllano. Noi siamo il servizio pubblico e non si può sentire quello che hai detto. Puoi chiedere ancora scusa”.