Diaco, che ramanzina imbarazzante contro Raffaella e la parolaccia: “Chiedi scusa”

Da BellaMa' l'imbarazzante video del rimprovero di Diaco per una parolaccia in diretta

A BellaMa’ oggi 30 gennaio 2023 è andato in onda un rimprovero molto imbarazzante di Pierluigi Diaco, di certo molto più imbarazzante della parolaccia che la signora Raffaella ha detto in diretta (un basso vi mostriamo il video della ramanzina e la parolaccia detta). In un primo momento Diaco sembrava stesse scherzando, che stesse riprendendo Raffaella per la parolaccia detta, un po’ come si fa con i bambini, una marachella che va perdonata però dicendo che non si fa. Invece non è così, il conduttore non ha solo preteso le scuse dalla signora, è probabile che la metterà davvero in punizione per una settimana, lontana dal programma, ma poi non soddisfatto ha proseguito spiegando perché non si dicono le parolacce. La signora ha provato a spiegare che la sua non era una parolaccia grave ma Diaco non le ammette, non ammette nemmeno quella parola lì nella tv di Stato.

Pierluigi Diaco e il gelo a BellaMa’

La terribile parolaccia che non va detta in tv è “che palle”. Siamo davvero tutti maleducati, la diciamo spesso tutti e più di tutti in tv la ripetono Mara Venier e Maria De Filippi.

Diaco in studio per quella parolaccia blocca tutto e tutti, chiede scusa al pubblico, fa ripetere alla signora Raffaella che è soprattutto a BellaMa’ che non si può fare, che è molto sgradevole. Arrivano le prime scuse da parte della signora che sorride e dice di avere sbagliato.

Diaco si avvicina a lei: “Non si possono dire parolacce in televisione è molto sgradevole. Le reazioni istintive si controllano, noi siamo il servizio pubblico e quello non si può dire”. Così Raffaella è costretta a chiedere di nuovo scusa al pubblico, lo fa, sorride ma adesso è imbarazzata e lo siamo tutti da casa nel vedere queste immagini.

“Che palle Diaco! Che palle Piergirolamo! Che palle non è una parolaccia, non è una bestemmia La vera bestemmia è: perché Diaco conduce ancora in TV?”, “Come freddura è stata ottima, sì, certo. Come l’aceto bianco nel caffè, ZeroVirgola. Diaco, il peggio del peggio della televisione pubblica” si legge sui social.