Canale 5 torna a vincere con la Coppa Italia, Boomerissima ancora giù. Non brillano i talk

Vince la coppa Italia nella prima serata del 31 gennaio 2023. Vanno male i talk che ormai di politico hanno ben poco

Una serata parecchio anomala quella del 31 gennaio 2023 che potrebbe invitare il pubblico a riflettere anche sui dati di ascolto dei talk che un tempo erano dedicati alla politica e adesso sono diventati anche altro. Talk che perdono ascolti strada facendo: ieri ad esempio, Rai 3, La7 e Rete 4 hanno incassato ascolti deludenti. Nessuna delle tre reti ha superato il muro del milione di spettatori. E’ bastata la partita di coppa Italia su Canale 5 che ha garantito la vittoria a Mediaset in prime time, per far perdere una buona fetta di pubblico. Nella serata del 31 gennaio si può anche notare che nella sfida tra Rai 2 e Italia 1, Le Iene battono Alessia Marcuzzi. Boomerissima cala ancora e si avvicina pericolosamente a quota 1 milione di spettatori, rischiando di scendere anche sotto. Secondo gradino del podio invece per il film Fernanda, con Matilde Gioli. Nessun guizzo per il tv movie ma gli ascolti sono comunque buoni in una prima serata in cui il calcio ha fatto da padrone.

Gli ascolti del 31 gennaio 2023: ecco i dati auditel della prima serata

Su Canale5 la partita di Coppa Italia Inter-Atalanta ha incollato davanti al video 4.418.000 spettatori con uno share del 21.2% .

Fernanda ha conquistato 3.231.000 spettatori pari al 17.1% di share. Su Italia1 Le Iene ha raccolto 1.456.000 spettatori e il 10.5%. Belen in solitaria no se l’è cavata poi così male.

Su Rai2 Boomerissima è scelto da 1.072.000 spettatori pari al 6.5%.

Su Rai3 #Cartabianca è seguito da 850.000 spettatori con il 5% (presentazione a .000 e il %). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 773.000 spettatori (5.3%). Su La7 DiMartedì raggiunge 987.000 spettatori pari al 5.7% . Ascolti davvero deludenti per i talk, con La7 leggermente in vantaggio su Rai 3 per spettatori e di poco su Rete 4 anche per share.

Su Tv8 Tutto ciò che voglio per Natale segna 366.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Innocenti bugie è visto da 390.000 spettatori (2.1%).