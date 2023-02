Maddalena Corvaglia svela perché ha litigato con Elisabetta Canalis, gravi motivi

Maddalena Corvaglia, a Verissimo il grave motivo per cui ha litigato con Elisabetta Canalis

Maddalena Corvaglia tra gli ospiti di Verissimo di sabato 4 febbraio 2023, ha parlato dell’ex marito e di Elisabetta Canalis, ex amica. Due legami fortissimi che si sono spezzati e che l’hanno fatta soffrire e a Verissimo Maddalena Corvaglia confida in che rapporti è oggi con entrambi. Le due ex veline di Striscia la notizia non hanno mai parlato del motivo per cui non sono più amiche e nello studio di Silvia Toffanin lo fa la Corvaglia, per la prima volta. E’ una mamma sempre presente e da un po’ è anche fidanzata, di nuovo innamorata; finalmente c’è qualcuno che fa battere di nuovo il cuore di Maddalena Corvaglia. Un bel po’ di cose molto personali, questo ed altro ha raccontato a Verissimo.

Maddalena Corvaglia a Verissimo

Vedremo domani pomeriggio alle 16: 30 la nuova puntata su Canale 5 e l’intervista di Maddalena Corvaglia. Non mancano le anticipazioni di Verissimo che ha parlato di Stef Burns. L’ex marito: “La fine di un matrimonio è una sconfitta. Quando, però, ci sono dei muri insormontabili bisogna prenderne atto”. Maddy ha anche confidato: “A Natale ci siamo riuniti tutti: è stato un traguardo familiare. Essendo genitori di una bambina, anche se non siamo una coppia, rimaniamo una famiglia”.

Lei ha preferito chiedere il divorzio a Los Angeles, non voleva che avesse risonanza mediatica in Italia, ha cercato di limitare il gossip, poi però si è pentita: “poi mi sono pentita: uno straniero lì non ha gli stessi diritti che ha un americano”.

Non solo il matrimonio finito con il chitarrista ma anche un altro legame fortissimo finito, l’amicizia con Elisabetta Canalis. Un’amicizia durata tantissimo, poi forse finita quando ha deciso di diventare socie. “È stata un’amicizia bellissima, che è finita. Chiaramente le voglio bene e sono felice quando anche lei lo è. Recuperare? Quando si rompe la fiducia è difficile”. Non hanno mai detto niente al riguardo ma sembra che la fiducia tra le due sia venuta a mancare proprio quando sono arrivati gli affari. Magari è il gossip che parla troppo, forse il problema è stato un altro ma sembra che nessuna delle due abbia voglia di chiedere scusa e ricominciare.