Maria ha cacciato Biagio da Uomini e Donne? La pazienza ha un limite

Maria de Filippi stufa di Biagio ha deciso di non farlo più tornare a Uomini e Donne? Ecco che cosa sappiamo

Il pubblico di Uomini e Donne non immagina quello che è successo nell’ultima registrazione del programma di Canale 5. A quanto pare, l’ira funesta di Maria de Filippi questa volta, si è abbattuta su Biagio. Il cavaliere napoletano, noto per le mozzarelle che porta in dono a tutte le donne con cui esce, sarebbe stato cacciato dal programma di Canale 5. Una cosa che non meraviglia a dire la verità, anzi molti spettatori si sono anche stupiti del fatto che il cavaliere abbia avuto modo di rientrare a Uomini e Donne dopo che già una volta era stato mandato ai box. Questa volta però sarebbe arrivata la decisione definitiva di Maria de Filippi, ma come sono andate davvero le cose? Chi ha seguito il programma in questi giorni sa bene che Biagio è stato protagonista di un momento parecchio trash, con la lite che ha visto Carla scatenatissima. La redazione ha anche deciso di censurare parte di quello che è successo in studio, perchè come molti di voi sapranno, Carla aveva anche dato uno schiaffo a Biagio, ma questo non si è visto. La dama, nonostante tutto, è entrata nelle grazie di Maria, che in qualche modo l’ha presa sotto la sua ala protettiva, prendendo di mira invece Biagio, reo, per l’ennesima volta, di aver giocato con i sentimenti delle donne ( donne però poco sveglie, visto che il copione in quello studio è da anni il medesimo).

Uomini e Donne: l’addio di Biagio o forse la cacciata…

E’ difficile dalle anticipazioni capire che cosa è accaduto nello studio di Uomini e Donne in questa registrazione. Le talpe del Vicolo delle News hanno raccontato che Biagio, per l’ennesima volta, è stato protagonista di una discussione. Stava iniziando a uscire con una dama ma poi quando in studio si sono presentate delle signore per un altro cavaliere, ha chiesto di poterne conoscere una. E’ nata quindi una discussione con Tina che alla fine ha portato Biagio a lasciare lo studio. Il cavaliere prima di uscire si è lamentato per il fatto che continui a ricevere diversi attacchi e che a casa arrivano messaggi sbagliati. Quindi se n’è andato. Dopo un po’ è tornato nello studio e a quel punto Maria, parecchio irritata pare, gli ha chiesto come mai è rientrato…Carla ha chiesto a Biagio di restare e di non andare via ma la conduttrice, ha preferito che Biagio lasciasse lo studio. E’ una decisione definitiva ? Staremo a vedere. Ma sembra proprio che questa volta Maria de Filippi abbia perso la pazienza.