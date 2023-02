Viva Rai 2 sbarca a Sanremo: il ruolo speciale di Fiorello per Amadeus

Fiorello in onda dopo Sanremo 2023 con Viva Rai 2 ma su Rai 1: l'annuncio

In questi giorni Amadeus e Fiorello si sono sentiti fare la stessa domanda migliaia di volte: c’è da aspettarsi una sorpresa? Non sarebbe il Sanremo di Amadeus senza Fiorello ma a quanto pare, questa quarta volta, il direttore artistico cercherà di fare a meno del suo fido amico. Fiorello sarà o non sarà a Sanremo? Proprio ieri sera a Porta a Porta, Amadeus ha rivelato che la stanza in albergo, c’è sempre, per cui ci si può aspettare di tutto. Ma oggi al Tg1 ha dato un annuncio speciale, che svela che cosa farà Fiorello per il Festival. In qualche modo Fiorello a Sanremo ci sarà ma con Viva Rai 2 il programma che ogni mattina viene visto mediamente da 700 mila spettatori su Rai 2. Numeri da record per la rete che batte costantemente ormai dal 16 gennaio sia Rai 1 che Canale 5. E Fiorello è pronto a fare grandi cose con il suo Viva Rai 2 anche durante il Festival. Che cosa accadrà?

Viva Rai 2 in onda dopo il Festival su Rai 1

“Non avrei potuto vedere il Festival. Come possiamo fare per vedere il Festival? Fare Viva Rai 2 subito dopo, appena finisce la puntata. Tu mi dai la linea e io vado in diretta di notte!”

Con queste parole, Fiorella ha annunciato la sua partecipazione in una sorta di Dopofestival 2.0. Da twitter ha però voluto precisare: non sarà il dopo Festival ma sarà Viva Rai 2 in onda dopo il Festival. Questo dovrebbe quindi significare che l’appuntamento del mattino su Rai 2, non ci sarà. O meglio potrebbe non essere in diretta e il pubblico potrebbe rivedere la puntata che andrà invece in onda alle 3 di notte circa.

“Su Rai 1, dopo il Festival! E si intitolerà “Viva Rai 2, Viva Sanremo, di notte!” Viva Rai 2 su Rai 1!” ha continuato, in collegamento Fiorello rivelando insieme ad Amadeus al pubblico di Rai 1 questa novità. Se il Festival finirà dunque intorno alle 2 di notte, come previsto, Fiorello andrà in onda a seguire e quasi certamente su RAi 2, si andrà in replica. Del resto alle 7 del mattino, ci sarà un pubblico nuovo, pronto a rivedere la puntata. Ma per conoscere meglio questi dettagli, aspettiamo che sia Fiorello a spiegare meglio cosa accadrà al mattino su Rai 2. Ha assicurato che la versione canonica ci sarà lo stesso, significa in onda alle 2 e poi anche alle 7? Staremo a vedere.