Matano chiede ad Amadeus: “Gli annunci per Sanremo 2023 sono finiti?”

Amadeus ha ancora altri annunci, altre sorprese per Sanremo 2023? Alberto Matano lo conosce bene e anticipa qualcosa

E’ il quarto Sanremo per Amadeus, domani sera ci sarà la prima serata, si inizia ma il conduttore oggi è a La vita in diretta. Finalmente tutti sono tornati a Sanremo, da Oggi è un altro giorno a La vita in diretta, tutti trasmettono dal Casinò di Sanremo. Amadeus trova il tempo per un’intervista ad Alberto Matano e svela tutto il suo entusiasmo, anche rivolto a chi salirà sul palco lui per Sanremo 2023. Ci sono altri annunci da fare, Amadeus ha altre sorprese da annunciare? Inizia con i grazie, il primo è per Fiorello: “E’ un dispensatore di energia positiva, di solarità, di festa” sarà in onda con Viva Sanremo di notte su Rai 2 subito dopo il festival. Significa trascinare il pubblico fino alla fine di Sanremo 2023 ogni sera. Ma arriva il grazie di Alberto Matano ad Amadeus: “Devo dirti grazie per i festival fatti nei momenti difficili e per riappropriarci adesso di tutto il resto… a questo festival ci sono tutti, facciamo prima a dire chi manca. Erano anni che non vedevamo tutti questi artisti in gara, c’è la gara a volere esserci”.

Amadeus: “Io sono innamorato di tutte le canzoni di Sanremo 2023”

Per Amadeus i 28 cantanti sono 28 super ospiti, è innamorato di tutte le canzoni che ha scelto. “Questa è la grande gioia, l’energia e gli imprevisti, tutto ciò che si respira qua fa parte di Sanremo. Vedere tutto questo è una carica di adrenalina per me”.

Poi racconta che suo figlio gli ha detto che Gianni Morandi è famosissimo ma che è anche una persona molto semplice. “Gianni è speciale è famosissimo ma è umile come un ragazzo che arriva la prima volta a Sanremo. Lui in giro per strada si ferma con chiunque, è la storia e sono onorato di dividere il palco con lui”.

Gli annunci sono finiti? “Con Sanremo tutto può accadere, dovrebbero essere finiti ma io non smetto mai di lavorare per il festival e magari penso a un nuovo invito, però dovrebbero essere finti gli annunci. Pensiamo a partire e poi vediamo”. Per Matano le soprese non sono finite, lo conosce bene, secondo lui c’è ancora qualche sorpresa da svelare.