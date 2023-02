Giorgia telefona la Clerici: cosa farà prima di scendere le scale di Sanremo 2023

Giorgia confida ad Antonella Clerici cosa farà prima di scendere le scale di Sanremo 2023

Giorgia si esibirà a Sanremo 2023 domani ma oggi 7 febbraio per il via al festival è in collegamento con Antonella Clerici e E’ sempre mezzogiorno. Giorgia e Antonella Clerici sono amiche, la sua telefonata è un regalo alla conduttrice e al pubblico. “Io sono benissimo cosa sia il festival di Sanremo e che avete tutti i minuti contati, che tutti vi vogliono” dice subito la Clerici ringraziando la cantante che torna a Sanremo dopo il suo ultimo nel 2001. “Chi te l’ha fatto fare?” le chiede ma poi ride, sa bene che Giorgia non ha nulla da dimostrare ma Sanremo 2023 resta pur sempre una gran gara che emoziona tutti e che il vincitore sarà solo uno.

Giorgia a E’ sempre mezzogiorno: “E’ colpa di Amadeus”

E’ tutta colpa del conduttore e direttore artistico, l’ha inviatta lui e adesso Giorgia si sento come in un frullatore: “Ma è una bellissima sensazione perché avevo malinconia di questa manifestazione, ed è bello ritrovarmi con queste emozioni, l’affetto che si prova, stare così vicino al pubblico, ne avevo bisogno. Amadeus aveva ragione, colpa sua ma aveva ragione”.

Antonella Clerici non può che confermare, è una malinconia che prende anche chi non sale sul palco: “Tu non hai da dimostrare proprio nulla e quindi goditelo”.

Giorgia è pronta, teme le scale ma pensa di avere scelto le scarpe giuste, ha fatto tante prove per gli outfit giusto, a Sanremo conta anche quello. Confida anche che il figlio è un vero criticone, come Maelle, che non è a Sanremo con lei perché ha preferito andare a scuola. “Meglio così, perché ci vedono mamme, perché sono indipendenti”.

Una curiosità che solo la Clerici le poteva chiedere: quando mangia? “Dopo l’esibizione perché dopo la fame mi viene, prima mangio qualcosina durante il giorno ma di deve restare leggeri perché poi bisogna cantare”. Altra curiosità, Giorgia cosa pensa prima di scendere le scale? “Penso ai miei affetti più vicini, è un po’ come se li portassi tutti con me, chi c’è e chi non c’è. Come un sostengo d’amore, per non essere sola davanti al pubblico”.

Chiude Antonella Clerici: “Tu sei straordinariamente normale” e su questa frase Giorgia si commuove e sente di avere ancora più forza.