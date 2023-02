Ascolti Sanremo 2023 prima serata 7 febbraio: Amadeus cerca il 54%

Che ascolti ha fatto la prima puntata di Sanremo 2023? Ecco tutti i dati auditel della prima serata di Sanremo 2023 in onda il 7 febbraio 2023

Amadeus ha fatto un altro miracolo? Un’altra serata di ascolti record per Amadeus? Lo scopriremo solo con i dati auditel relativi agli ascolti del prime time del 7 febbraio 2023 che arriveranno alle 10, come sempre. Amadeus va a caccia di un altro record: che ascolti dovrebbe fare la prima puntata di Sanremo 2023 per essere in linea con quello della passata stagione? Bhè media altissima: il 54 % di share.

E’ iniziata nel migliore dei modi la prima serata del Festival di Sanremo 2023. Con gli applausi a Sergio Mattarella, con l’inno nazionale cantato da Gianni Morandi a da tutto il pubblico dell’Ariston. E poi ancora le parole di Roberto Benigni, che ha conquistato tutti con la sua verve, facendo ridere ma anche riflettere, come solo lui sa fare, lui che è uno dei più grandi artisti del nostro paese. E ancora la discesa delle scale di Chiara Ferragni e 14 BIG in gara, lo spettacolo, la classifica. Ma è inutile dire che oggi, la curiosità è tutta per gli ascolti. Perchè si sa, i dati auditel sono sempre chiacchieratissimi.

Gli ascolti di Sanremo 2022: i numeri di Amadeus

Come erano quindi andati gli ascolti lo scorso anno? Amadeus, aveva fatto un miracolo. La prima serata del Festival di Sanremo edizione 2022, ha registrato nell’anteprima Sanremo Start 12.234.000 telespettatori, share 44,18%, nella prima parte 13.805.000, 54,51% e nella seconda, in seconda serata (terminata all’1.12 circa), 6.412.000, 55,42%. La media è di 10.911.000 telespettatori, 54,7%. Per la prima puntata di Sanremo 2023 ci si aspetta quindi almeno il 50% di share in media. E’ chiaro che questi, lo ricordiamo, sono numeri fatti in un momento storico molto particolare. L’Italia intera era ancora in piena pandemia, il lockdown, le restrizioni, la paura del covid. Tv e casa, copertina e divano, erano tutto quello che potevamo sognare. Quest’anno no, quest’anno le cose sono diverse. E allora forse, qualche punticino di share in meno, potrebbe essere prevedibile ( anche se va detto, che quest’anno la rivelazione auditel è cambiata ). Staremo a vedere.

Gli ascolti di Sanremo 2023: ecco i dati della prima serata 7 febbraio

I dati auditel relativi agli ascolti della prima serata del Festival, saranno come sempre disponibili dopo le 10. Vi terremo aggiornati.