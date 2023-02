Maria vuole Biagio fuori da Uomini e Donne: manipolatore. “Credi che sia scema?”

Maria De Filippi stanca di Biagio e stufa delle sue manipolazioni ha deciso di invitarlo gentilmente a lasciare Uomini e Donne

E alla fine Maria ha preso la sua decisione. La De Filippi, come si è visto nella puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, 9 febbraio 2023, è arrivata alla decisione definitiva su Biagio. Stanca per l’ennesimo atteggiamento sbagliato da parte del cavaliere, ha preso la sua decisione. C’è stata una forte discussione prima, ma Maria ha deciso di spiegare a Carla ma anche a Biagio stesso, il perchè della sua decisione. Perchè è il caso che lasci il programma. Parla di popolarità, di come non è bello se questa è negativa e del fatto che forse il programma fa male a Biagio. E poi fa degli esempi per dimostrare che Biagio non vuole costruire nulla ma usa tutte le donne che incontra sulla sua strada per passare da una all’altra. E le sceglie in modo preciso, quasi chirurgico, approfittando delle fragilità delle donne che ha di fronte. Si insinua nelle loro vite, toccando tasti giusti, approfittando di qualcosa che tocca le signore. Che credono, non si sa bene per quale motivo, alle sue parole, alle sue attenzioni, ma che Biagio ha un solo scopo: passarci qualche giorno insieme.

“Tu tutte le volte fai fare a loro dei film. Sono persone con cui tu non hai intenzione di costruire una storia. Avevi intenzione di costruire una storia con Carla? Ma intanto hai cercato a Clea. Quando si sta creando una coppia, ci si confronta e si superano le discussioni. Con Carla quindi non avevi intenzione di creare una storia, quando vai a cercare Clea con insistenza. Poi mi risulta che oggi hai chiesto di poter conoscere una corteggiatrice di Claudio. È la stessa cosa che hai fatto con Silvia. Sembra che tu vada a cercare volutamente donne che hanno avuto storie finite male” ha detto Maria che ha fatto l’esempio di Silvia, ricordando come con lei abbia puntato tutto sul fatto che entrambi fossero vedovi.

La sceneggiata di Biagio a centro studio

Biagio quindi ha detto che non vuole che passi questo messaggio. Si è alzato, ha salutato Maria de Filippi. La conduttrice ha ribadito che non è un messaggio che passa ma il suo modus operandi che è sempre lo stesso. Racconta successivamente anche a Carla, di una segnalazione che è arrivata. Una ragazza ha scritto a una delle persone che lavorano a Uomini e Donne che Biagio, era fidanzato se così si può dire, con sua madre, e l’ha lasciata un giorno prima di rientrare nel programma. Insomma non proprio una brava persona. Tra l’altro Maria ha davvero perso la pazienza, nonostante non ha alzato il tono, quando Biagio, dopo esser stato invitato a lasciare lo studio di Uomini e Donne, in modo subdolo è rientrato accomodandosi persino al centro dello studio e poi nelle classiche sedute, senza che nessuno gli avesse detto di farlo. La conduttrice ha messo i puntini sulle facendo notare che non è scema e che è arrivato il momento di mettere fine a questa situazione diventata spiacevole.