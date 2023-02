Biagio addio, Carla distrutta e scioccata. Tina: “Non è volato in cielo”

Carla in lacrime dopo l'addio di Biagio .Tina Cipollari commenta: "Lutto a Uomini e Donne? Non è volato in cielo"

E’ arrivata la tanto attesa puntata di Uomini e Donne, quella durante la quale Maria de Filippi ha chiesto, pensate bene, per ben due volte a Biagio, di accomodarsi fuori dal programma senza che il cavaliere si rendesse conto dei suoi reiterati atteggiamenti sbagliati e illusori nei confronti delle donne che “prendeva di mira”. A pagarne le conseguenze, ultima in ordine di tempo, la signora Carla. La dama che ha regalato diversi show nelle passate puntate di Uomini e Donne, oggi era particolarmente provata. Il motivo? La decisione di Maria de Filippi di mandare via dal programma Biagio. Carla infatti si è sentita in qualche modo responsabile per tutto quello che è successo. Ha capito che forse Biagio ha bisogno di stare lontano dal programma per stare meglio, che ha sbagliato tanto ma si sente in colpa. Maria dunque ha provato a spiegare che lei non ha nessuna colpa e che Biagio in più di una occasione ha approfittato delle fragilità delle donne per ottenere solo quello che era il suo scopo, passarci insieme delle notti e via. Carla, distrutta in lacrime, ha continuato ad ascoltare Maria, sotto shock per tutto quello che stava accadendo. Ci ha pensato quindi Tina a sdrammatizzare, andando in aiuto di Carla. “Quando accenderanno la tv e ti vedranno mentre piangi così penseranno che c’è stato un lutto, diranno lutto a Uomini e Donne. E invece non è morto nessuno. Biagio non è volato in cielo, è volato in camerino” ha scherzato la Cipollari.

Carla inconsolabile dopo l’addio a Biagio

Carla però non ha proprio sentito ragioni e neppure le parole di Maria de Filippi sono servite a consolarle. Un fiume di lacrime per la donna che a quanto pare, è stata parecchio illusa da Biagio che ha saputo toccare le corde giuste. Proprio per evitare che altre persone stiano male come è successo a Carla, Maria ha deciso di cacciare il cavaliere, chiedendogli appunto, per ben due volte, di allontanarsi dallo studio. Alla fine Carla si è consolata ballando con Alessio e ha deciso di restare a Uomini e Donne sperando di conoscere un uomo che davvero provi qualcosa per lei e che le faccia provare qualcosa di speciale.