Gina Lollobrigida, la morte del suo manager è stata l’ennesima mazzata per Andrea Piazzolla

Andrea Piazzolla appare distrutto a Verissimo perché dopo la morte di Gina Lollobrigida la scomparsa del manager complica tutto

Andrea Piazzolla ospite a Verissimo ha raccontato la sua storia, presente nello studio di Silvia Toffanin anche per far conoscere a tutti Gina Lollobrigida come l’ha conosciuta lui. Tra le prime domande la morte del manager della Lollo, la morte improvvisa di Alessandro Lo Cascio. E’ andato via troppo presto, è morto senza fare nemmeno in tempo a testimoniare nel processo che vede imputato Andrea Piazzolla. “Piano piano andiamo avanti e cerchiamo di compiere ciò che va compiuto per Gina Lollobrigida” e Piazzolla ha già gli occhi lucidi, come sempre emozionato. E’ stato un colpo fortissimo anche la morte del manager della diva. “La morte di Alessandro Lo Cascio è stata una mazzata dopo l’altra, se così possiamo definirla. Alessandro oltre ad essere un carissimo amico della signora Gina Lollobrigida, che lo conosceva da quando aveva 4 anni, anche per me è stato un grande amico, un grande punto di riferimento”. Andrea Piazzolla è in lacrime nel vedere le immagini di Gina Lollobrigida. “E’ un momento davvero complicato dove non si fa nemmeno in tempo di realizzare quello che è accaduto che succede altro, purtroppo sì”.

Andrea Piazzolla a Verissimo

Quando ha conosciuto Gina Lollobrigida era un ragazzo che aveva fatto tanti lavori, come tanti giovanissimi. Una persona gli disse che c’era un’attrice internazionale che è anche scultrice che aveva desiderio di organizzare una mostra negli Emirati Arabi; Andrea Piazzolla aveva 21 anni e tra le mete scelte per il lavoro aveva Dubai. E’ così che si sono incontrati, poi dopo anni è iniziato un legame profondo.

Andrea Piazzolla è stato accanto all’attrice per 12 anni, lei era felice con lui che ammette che la sentiva come una madre e anche di più. Sulle spalle di Piazzolla c’è il peso di chi lo sta attaccando, di chi l’ha portato in tribunale, di chi dice che aveva plagiato la Lollo. Adesso dalla sua parte non può esserci più il manager dell’attrice, lui ovviamente avrebbe testimoniato in suo favore.

Non tutti credono alla buona fede di Piazzola. Sui social tra i tanti commenti: “È patetico… La falsità di questo individuo è palpabile… Dovrebbe starsene a casa e smetterla di piagnucolare in tutte le trasmissioni in cui va semplicemente per farsi ragione ed intenerire i giudici… A distanza di due mesi piange come se fosse stata l’altro ieri la morte della lollobrigida… Se era povera e senza un euro, volevo vederlo come avrebbe instaurato “il rapporto simbiotico”.