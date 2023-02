Dopo il brutto racconto di Gino Paoli su Little Tony a Sanremo 2023 la figlia chiede le scuse

Dopo il racconto di Gino Paoli a Sanremo 2023 la figlia di Little Tony chiede le scuse

Gino Paoli che a Sanremo 2023 racconta un episodio molto privato di Little Tony, come farebbero quattro amici al bar, ha lasciato strascichi. La figlia di Little Tony chiede le scuse. In collegamento con Storie Italiane Cristiana Ciacci è risentita per quel racconto fatto su un palco così importante; suo padre e sua madre non possono rispondere a Gino Paoli, lo fa lei senza alzare la voce ma anche mettendo in luce che l’artista non doveva permettersi di dire ciò che ha detto. Nessuno ha apprezzato il racconto di Gino Paolo al festival di Sanremo 2023 ma è soprattutto la famiglia di Little Tony ad essersi urtata. Il cantautore 88enne era ospite, si è esibito con le sue storiche canzoni e ha poi chiacchierato con Morandi ricordando i vecchi tempi, quando Gianni aveva solo 15 anni e gli chiedeva consigli sul come si fa successo nel mondo della musica. Tutto molto carino se Gino Paoli si fosse fermato.

A Storie Italiane la figlia di Little Tony e non solo lei contro Gino Paoli

Paoli ha proseguito ricordando il defunto Little Tony ma l’aneddoto non era così tenero come quello per Gianni Morandi. Sembra che Little Tony volesse da lui dei consigli sul come comportarsi con una donna che l’aveva tradito ma che non voleva perdere. Il racconto del cantautore è stato su Little Tony che aveva trovato la sua compagna con due uomini nella sua casa. Fu un brutto colpo per il cantante, ma questo è solo il ricordo di Paoli. Sarà vero o meno ma per Cristiana Ciacci è stata “una cosa di cattivo gusto”.

“Parlava di una persona che non c’è più e che non poteva controbattere, smentire o confermare, ma non credo… E ho trovato tutto veramente brutto, fuori luogo. I fan di papà ci sono rimasti male come me. All’inizio si riferiva alla moglie, a mia mamma, poi si è corretto e ha detto ‘compagna’. Avrebbe potuto raccontare anche mille altri aneddoti, volendo, anche carini e simpatici su papà. Non capisco questa scelta di raccontare questa cosa che, anche se fosse vera, è stata indelicata e fuori luogo” Centinaia i messaggi sulle pagine dedicate a Little Tony e agli articoli che hanno riportato il tutto, sottolinea la Ciacci.

Non capisce perché sia scivolato su una cosa del genere ma Cristiana non accetta che si dica che Gino Paoli è anziano e che a una certa età si perdono le inibizioni o chissà cosa.

“Mi farebbero piacere delle scuse pubbliche come pubblica è stata l’offesa… Per papà, mamma. Mi è sembrata una chiacchiera da bar nella serata finale del festival di Sanremo che poi si vede in tutto il mondo”. Arriveranno le scuse di Gino Paoli?