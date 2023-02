Luciana Littizzetto scrive alla mamma di Blanco, la lettera a Che tempo che fa

La lettera di Luciana Littizzetto alla mamma di Blanco che era seduta all'Ariston mentre suo figlio distruggeva tutto

A Che tempo che fa Luciana Littizzetto ha scelto la mamma di Blanco per la sua lettera tra verità, ironia e una dose di cuore, quello delle mamme. Nello studio di Fabio Fazio la Littizzetto ha letto la lettera che ha scritto per la madre di Blanco, perché è a lei che hanno pensato tutti i genitori di ragazzi adolescenti mentre Riccardo prendeva a calci i fiori di Sanremo 2023. I calci alle rose erano previsti, se erano senza spine c’era un motivo; era previsto anche altro ma sembra che Blanco abbia esagerato, che non sia stato capace di fermarsi e soprattutto che non sia stato capace di dare le risposte giuste dopo quel disastro sul palco dell’Ariston. Ironia e spunti di riflessione, la lettera di Luciana Littizzetto alla mamma di Blanco fa sorridere ma non prende in giro nessuno o forse tutti i genitori, compresa lei.

La lettera di Luciana Littizzetto alla madre di Blanco dopo Sanremo 2023

“Cara signora Blanco, lasci che le dia del tu e la chiami Blanca. Genitrice dell’idolo delle teenager italiane e creatrice del premiato ormonificio nazionale che, martedì sera, eri seduta all’Ariston e quando è entrato tuo figlio hai pensato…”.

Il seguito appartiene a tutte le mamme: “Dai figlio mio, dai che fra due minuti è tutto finito, mi raccomando spacca tutto tesoro” e l’abbiamo immaginata tutti la mamma in quel momento. Non ha vissuto la stessa emozione della madre di Lazza, quella del ricevere i fiori dal figlio che sul palco si è comportato benissimo.

“All’improvviso, invaso dal demone della deforestazione, tuo figlio di colpo si è messo a pestare i garofani e prendere a calci i tulipani. Come ti sarai sentita? Io lo so come ti sarai sentita. Il cuore che non batte, il fiato che non esce” continua la Littizzetto.

“Siamo in tante mamme e anche papà a saperlo: ti sei sentita mortificata, colpevole al posto suo. Ti sarai chiesta “L’avrò educato male? Ho messo troppo pochi fiori in casa?”. So cosa avrai pensato: “Ma Tananai guarda anche lui è fulminato ma guarda come si controlla bene”. Perché sempre il mio deve fare il pirla? Distruggendo il lavoro di tante persone per bene? Con tutti che ti dicono “dai ha 20 anni, dovrebbe essere maturo”. Se vabbè, in Italia l’adolescenzadei ragazzi dura fino ai 50 anni. Ma quando crescerà?”.

Il conforto è per la mamma: “Stai tranquilla, sappi che ce ne sono tanti figli Blanchi, tu hai tutta la mia solidarietà. Lui sai che ti ha fatta piangere”. Poi la conclusione per il cantante: “Immagino che si farà perdonare perché poi questi figli schiodati sanno sempre trovare la via del cuore”.