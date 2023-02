Antonella Clerici festeggia a La vita in diretta il successo di The Voice Senior

Antonella Clerici e i suoi coach impegnati con le prove di The Voice Senior si collegano con La vita in diretta

Venerdì 17 febbraio 2023 arriva il quinto appuntamento con The Voice Senior e dopo la pausa sanremese Antonella Clerici è alle prese con le prove, con i suoi coach. La puntata che vedremo in onda domani sera è già stata registrata ma evidentemente il seguito no, c’è così l’occasione di un collegamento a La vita in diretta, ed è subito allegria. Alberto Matano si complimenta con tutti i protagonisti, per lo spettacolo che regalano al pubblico, mostra il meglio che i coach hanno regalato nelle prime puntate e chiede ad Antonella Clerici chi è il più indisciplinato del gruppo. Senza dubbio è Clementino ma Antonella Clerici ha voglia di spiegare al pubblico che domani andranno in onda le ultime audizioni al buio poi e partiranno le selezioni in vista della finale.

A La vita in diretta si celebra il successo di The Voice Senior

Finalmente un po’ di promozione anche per Antonella Clerici e The Voice Senior, in genere è lei ad invitare il pubblico a guardare i programmi dei suoi colleghi Rai, questa volta è Alberto Matano a La vita in diretta.

Hanno tutti voglia di vincere ma Gigi D’Alessio pensa che toccherà a Loredana Bertè la vittoria. Clementino si lamenta, vorrebbe vincere lui dopo due edizioni in attesa del primo posto. Anche I Ricchi e Poveri non si arrenderanno facilmente. La Clerici fa il tifo per una donna.

Nella puntata di domani di The Voice Senior ci sono le squadre da completare. “I posti a disposizione nei team dei coach sono infatti sempre meno: solo due per Loredana Bertè, Ricchi e Poveri e Clementino, mentre a Gigi D’Alessio resta un solo posto libero”.

A seguire i coach dovranno scegliere tra i dodici concorrenti che compongono il loro team, i sei cantanti che vogliono portare al “Knock Out”, ovvero alla semifinale di The Voice Senior. Intanto, Antonella Clerici e il suo gruppo di capitani procede con le prove in vista delle prossime registrazioni. Appuntamento a domani sera su Rai 1 per le ultime audizioni al buio.