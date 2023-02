Alberto Matano emoziona Gigi D’Alessio parlando di suo figlio LDA

A La vita in diretta Gigi D'Alessio si emoziona per i complimenti di Alberto Matano rivolti a suo figlio LDA

Gigi D’Alessio incassa i complimenti per suo figlio Luca D’Alessio. In collegamento con La vita in diretta c’è la squadra di The Voice Senior ma non si parla solo del programma di Antonella Clerici e delle voci in gara. Alberto Matano approfitta della presenza di Gigi D’Alessio dallo studio di Rai 1 a Milano per parlare di LDA, per complimentarsi con il cantautore napoletano. Complimenti al papà che orgoglioso non può che essere fiero di suo figlio, delle parole del conduttore per il suo Luca. Domani sera andrà in onda una nuova puntata di The Voice Senior dopo la pausa sanremese. Antonella Clerici ha riunito tutti i suoi coach, da La vita in diretta parte un servizio con “il meglio dei coach”. Complimenti su complimenti per il programma del venerdì sera della Clerici che sta raccogliendo un successo dopo l’altro.

Alberto Matano: “Ho conosciuto LDA”

Gigi D’Alessio è sempre stato un po’ in disparte, ha seguito il percorso di suo figlio evitando qualsiasi intromissione e commento. Quando LDA ha partecipato ad Amici ha osservato tutto a distanza, i suoi primi complimenti in pubblico sono arrivati durante il suo concerto a Napoli, lì ha mostrato parte dell’emozione per il talento di suo figlio, per la sua stessa voglia di fare musica. E’ con la partecipazione la festival di Sanremo 2023 che Gigi D’Alessio ha scritto tutto in una lettera che ha reso pubblica sui social; parole indirizzate a suo figlio. La voglia di proteggerlo ma anche quella di capire che Luca deve affrontare tutto da solo, perché solo così potrà diventare un vero artista.

Alberto Matano sorprende Gigi D’Alessio, gli dice che ha avuto modo di conoscere suo figlio a Sanremo e di scoprire che è un ragazzo straordinario. “Gigi io ti voglio dire una cosa e lo voglio fare pubblicamente perché a Sanremo ho conosciuto tuo figlio, LDA è stato un concorrente straordinario ma tuo figlio è un ragazzo speciale, molto umile e molto disponibile“.

Gigi si emoziona, da padre riceve uno dei complimenti più belli. Matano mostra le immagini di Sanremo 2023 con l’esibizione di LDA. “Tale padre, tale figlio” lo pensano in molti e D’Alessio si commuove.