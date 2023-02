Buongiorno mamma 2 torna su Canale 5 e stravince la serata, Chi l’ha visto batte Mare Fuori 3

Buongiorno mamma 2 vince su Canale 5 e batte Rai 1: ecco i dati di ascolto del 15 febbraio 2023

Si preannuncia davvero interessante la sfida del mercoledì sera, una serata ricca di proposte quella del 15 febbraio 2023. Chi ha vinto nella gara agli ascolti della prima serata? Ce lo rivelano come sempre i dati di ascolto relativi al prime time: ieri sfida a distanza tra Rai 1 e Canale 5. Da un lato il film documentario sulla storia dei Pooh, dall’altro la prima puntata della fiction di Canale 5 Buongiorno mamma alla seconda stagione. E non solo. Su Rai 2 l’attesissimo ritorno di Mare Fuori, con la prima puntata della terza stagione. E poi ovviamente Chi l’ha visto, il programma di rai 3 che fa sempre grandi ascolti in prima serata. I dati relativi al prime time del 15 febbraio 2023 ci rivelano che mercoledì sera a vincere è Buongiorno mamma con una media di 3.4mln di spettatori e il 21,20%. Oro colato per la fiction di Canale 5. Aspettarsi di più, era difficile.

Il ritorno di Buongiorno mamma è stato accolto con grande entusiasmo dal pubblico, la serie con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta è una delle più apprezzate degli ultimi anni. La prima puntata è stata ricchissima di emozioni e va detto, ha messo in evidenza la bravura dell’attrice pugliese che in questi anni ha dimostrato di essere perfetta in ogni ruolo. Simpatica ed empatica in Don Matteo, con quella giusta dose di ironia. E poi strepitosa in Blanca, dove interpreta una ragazza non vedente. E ieri sera, nella prima puntata di Buongiorno mamma ha mostrato quanto l’espressività conti. Senza parlare, ma con la sola forza dello sguardo, ha regalato quasi 2 ore di puntata al suo pubblico che l’ha apprezzata moltissimo.

Per quanto riguarda gli altri programmi: non sfonda su Rai 1 il film dedicato alla storia dei Pooh mentre Chi l’ha visto, con il 10% di share, ha fatto meglio di Mare Fuori 3. La serie si è fermata al 7 %.

Gli ascolti della prima serata: ecco i dati auditel del 15 febbraio 2023

La prima puntata di Buongiorno mamma 2 in onda ieri sera è stata vista da 3.4mln di spettatori e il 21,20%.

I Pooh – Un attimo ancora su Rai 1 ha registrato 2.575.000 telespettatori, share 14,07%. Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha ottenuto nella presentazione 1.436.000 telespettatori, share 6,85% e nel programma 1.808.000 con il 10,74%. Su Rai 2 la prima puntata della serie Mare Fuori 3 ha ottenuto un netto di 1.204.000 telespettatori , share 7,48% (nel dettaglio la prima puntata 1.387.000, 6,97% e la seconda 1.187.000, 7,42%). Su Italia 1 La fredda luce del giorno ha intrattenuto 1.052.000 spettatori (5.5%).

Su Rete4 Controcorrente totalizza un a.m. di 504.000 spettatori con il 3.5% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 491.000 spettatori con uno share del 3.5%. Su Tv8 Name That Tune – Indovina la Canzone segna 400.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove Non Stop ha raccolto 359.000 spettatori con il 2%.