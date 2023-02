Levante a Verissimo racconta il buio, la depressione e il dolore dopo il parto

Levante porta a Verissimo la sua esperienza, la depressione post parto, il dolore e il buio

A Sanremo 2023 Levante ha portato nel suo brano Vivo la sua esperienza dopo il parto, la depressione, il periodo buio che ha dovuto attraversare e che ha superato. Ospite a Verissimo Levante lo racconta con parole nuove quel periodo. Sono poche le mamme che parlano del periodo dopo il parto, della depressione post parto, ma è una sofferenza che appartiene a molte. E’ vero che di madri è pieno il mondo ma per ogni madre è la prima esperienza, quella di mettere al mondo un figlio, di partorire e di cambiare la propria è per ognuna la propria esperienza, la prima. Non conta se tutte le altre sono già diventate madri e se per le altre è stato semplice. Se ne parla poco di depressione post parto, Levante suggerisce che questo è un argomento che si tende a banalizzare.

Levante depressione post parto

Vivo è il brano che ha scelto per Sanremo 2023 ma spiegarlo è diverso, ascoltare cosa ha vissuto, guardare i suoi occhi mentre ricorda tutto. “Il non riconoscersi, il non ritrovarsi nella testa e nel corpo, è un grande dolore… Il mio post parto l’ho messo nero su bianco perché la musica mi ha sempre salvato. Era necessario per me, ma volevo farlo anche per tutte le altre”.

Levante vuole dare una mano alle altre mamme, dire che non sono sole: “Il post parto è stato un momento duro. Se ne parla poco e quando se ne parla si banalizza. Si dice sempre: ‘Da che mondo è mondo’, ma non è una frase che si può dire a chi diventa madre la prima volta e quello è il suo mondo”. Ma aggiunge anche che non bisogna preoccuparsi perché poi si rinasce più forti di prima, da quel buio si esce anche se quel momento sembra non passare mai.

Levante ripete che è stato un momento di transizione ma si ha bisogno di aiuto in quel buio. Accanto ha avuto Pietro, il suo compagno, e altre persone che le vogliono bene e che le sono rimaste accanto in silenzio.

La cantante va oltre perché la canzone Vivo non è solo sua, non è solo delle donne, è di tutti.