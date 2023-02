Testo Vivo: Levante a Sanremo 2023

Levante torna a Sanremo dopo tre anni. Per Sanremo 2023 ha scritto il testo di Vivo, la canzone che nessuno ha mai cantato

Levante torna a Sanremo con una canzone autobiografica, Vivo. Una canzone che non è una ballata ma un pezzo veloce, le sonorità si annunciano sorprendenti ma più di tutto la canzone di Sanremo 2023 di Levante nasce dalla sua esperienza di depressione post-parto. Non è una supposizione, è l’artista siciliana che ne ha parlato, ha parlato sia del malessere che ha vissuto dopo la nascita di sua figlia sia dell’esigenza di portare a Sanremo 2023 un testo a cui nessuno ha mai pensato. Al contrario di quello che si può pensare il testo di Sanremo 2023 di Levante è un inno alla libertà, la libertà di potersi esprimere, di potere dire che non è facile diventare madri, la libertà di riprendere possesso della propria vita. Il 13 febbraio dello scorso anno è nata sua figlia Alma, un parto perfetto e poi il buio. Un anno dopo per Levante si accende di nuovo la luce e si riprende tutto, anche la sua musica, pronta a raccontarsi come le riesce meglio, con la sua voce. Levante si sta preparando al meglio, con gli esercizi ma non solo per la voce, anche per gestire l’ansia che le mette il festival di Sanremo. Pensare ai gradini del teatro Ariston la spaventa ma sa che Amadeus sarà lì per aiutarla.

Levante, il testo di “Vivo”

(di Levante)

O sorrido o piango

Non so fare altro

Mi emoziono con poco

Gioco ancora col fuoco

Bacio rime, bacio bene, ti bacio dopo.

Ho sorriso tanto

Dentro a questo pianto

Ho voglia di credere di poter farcela

A costo di cedere parti di me

Ho voglia di cedere a questa speranza

Per poter credere a tutta la vita che

Vivo come viene

Vivo il male, vivo il bene

Vivo come piace a me

Vivo per chi resta e chi scompare

Vivo il digitale

Vivo l’uomo e l’animale

Vivo l’attimo che c’è

Vivo per la mia liberazione

Vivo un sogno erotico

La gioia del mio corpo è un atto magico.

Vivo un sogno erotico

La gioia del mio corpo è un atto magico.

O respiro o affanno

Come stare al mondo?

Mi sorprendo con poco

Credo nel Dio che prego

Padre nostro, Padre posso andare in cielo?

Ho il destino stanco

Forse ho corso tanto

Ho voglia di prendere tutto il possibile

Non voglio perdermi niente di me

Ho voglia di credere “nulla è impossibile”

Vorrei provarci per tutta la vita che

Vivo come viene

Vivo il male, vivo il bene

Vivo come piace a me

Vivo per chi resta e chi scompare

Vivo il digitale

Vivo l’uomo e l’animale

Vivo l’attimo che c’è

Vivo per la mia liberazione

Vivo un sogno erotico

La gioia del mio corpo è un atto magico.

Vivo un sogno erotico

La gioia del mio corpo è un atto magico.

Addio

A tutti i “dovrei”

A tutti i “se poi”

A tutti i miei “perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché?”

Vivo un sogno erotico

Vivo un sogno erotico

La gioia del mio corpo è un atto magico.

Ha voglia di emozionarsi. La maternità ha cambiato il suo modo di guardare la musica, è una nota positiva. Sanremo la rimanda ai ricordi da bambina, quelli del febbraio, la sua famiglia, rappresenta il più grande palco italiano per la musica.