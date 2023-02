Wilma Goich: “La sera non piango più per Susanna”

Wilma Goich a Verissimo confida come è accaduto che non piange per sua figlia Susanna

A Verissimo Wilma Goich parla della sua nuova vita, è rinata e torna con la mente a quando è nata Susanna: “Lei è stato il completamento di questo amore, la realizzazione dei nostri sogni” parla dei tempi in cui era innamorata di Edoardo Vianello. Nella famiglia Vianello sono quasi tutti maschi ma poi è nata Susanna, chiamata così come la sua prima bambola, la prima bambola di Wilma Goich. Non voleva fare un torto alla mamma o alla suocera. Oggi Susanna Vianello purtroppo non c’è più, anche se Wilma la sente sempre accanto, sempre presente. Quando va a letto la sera parla sempre con lei, avverte la sua presenza. Ammette che al GF Vip ha recuperato tanto di se stessa. Wilma Goich è entrata distrutta, ha attraversato la porta rossa sperando potesse distrarsi ma non immaginava altro. Quando andava a letto piangeva, come sempre, come quando era a casa. Poi dopo due mesi nella casa del GF Vip si è resa conto che parlava con sua figlia ma senza piangere. Ha capito che Susanna le stava dando tanta forza per andare avanti.

Wilma Goich a Verissimo

La sera prima di uscire l’ha sognata, erano insieme e Wilma trainava una valigia, in quel momento ha capito che doveva uscire. Erano una la colonna dell’altra: “Ci siamo completate e ci siamo date moltissimo. Lei mi adorava, in ogni momento della sua vita c’ero io e lei lo condivideva con me. Mi ha lasciato questo meraviglioso regalo, mio nipote e io me lo sto godendo. Per me è come un figlio. Lui ancora soffre, io anche ma ci stiamo facendo forza, molta”.

Wilma Goich si commuove ma a Silvia Toffanin spiega che sono lacrime diverse, non sta piangendo disperata come un tempo ma si commuove per la dolcezza, per la tenerezza, per i ricordi. “Lo farò sempre ma lo faccio con un sentimento nuovo nel cuore perché ho una forza diversa che mi è ritornata e devo dire grazie al Grande Fratello”.

Senza dubbio la Goich è tra i concorrenti del Grande Fratello vip che ha dato più emozioni al pubblico perché è stata vera, nel bene e nel male. Forse è anche per questo che alla fine è uscita dal gioco portando a casa e dentro se stessa un gran risultato.