Wilma Goich se n’è andata con un altro: Edoardo Vianello racconta la sua verità

Edoardo Vianello torna a parlare della storia finita con Wilma Goich e l'accusa di esserne andata con un altro uomo

Se Wilma Goich nella casa del Grande Fratello VIP 7 sta raccontando la sua versione dei fatti sulla fine del matrimonio con Edoardo Vianello ( una ferita ancora aperta nonostante siano passati anni e anni dal divorzio), il cantante dall’esterno non è da meno. A quanto pare non dobbiamo aspettarci un faccia a faccia tra i Vianella ma Edoardo, continua a dare la sua versione sulla fine di questo matrimonio. Ha raccontato della storia con Wilma questa volta, ai giornalisti della rivista Chi.

“Ci sono state delle scappatelle questo è vero. Wilma dice che l’ho sempre tradita, invece è capitato poche volte: con lei stavo bene. Mi ha beccato, qualcuno ha fatto la spia” queste le parole di Edoardo Vianello che cambia spesso versione. In realtà comprendere il perchè di tante contraddizioni, sembra essere facile. Per Vianello, il fatto di passare la notte con un’altra donna, non necessariamente era un tradimento, perchè in cuor suo ( secondo il pensiero maschilista è chiaro) amava un’altra donna che stava a casa ad aspettarlo. Per le giovani di oggi, un discorso che non sta in piedi ma 30-40-50 anni fa era anche normale per gli uomini pensare che l’avventura di una sera, non fosse nulla.

Le parole di Edoardo Vianelli sulla fine della storia con Wilma Goich

Nella sua intervista per la rivista Chi, Vianello racconta: “Ma tutto quello che riguarda Wilma e la nostra separazione ormai è storia. Se ho confessato questi tradimenti? Alcuni sì, quando mi ha beccato. Ma anche lei mi ha tradito. Me l’ha detto e mi ha preso un colpo: fingevo di saperlo già, ma soffrivo.“

Quando gli fanno notare che la Goich ha spiegato di aver avuto delle relazioni solo dopo la fine del matrimonio e di aver detto di aver mentito a Edoardo fingendo di avere un amante, il Vianella risponde: “Se è vero? Impossibile che siano bugie, perché lei è andata via con lui: non voglio nemmeno sapere chi fosse, non ho mai voluto saperlo per non soffrire. Eravamo nel pieno della collaborazione artistica, in quegli anni…. Wilma dice che non mi ha mai tradito? Può dire quello che vuole, ma la verità è quella che vi racconto io“.

Il cantante ha poi concluso: “La seguo poco al GF Vip, ma vedo sui giornali che parla di me. Se mi ama ancora? Non so dirlo, e conta poco: ho un’altra moglie. Di sicuro non farei mai un confronto tv con lei. Siamo separati da talmente tanti anni e non avrebbe senso. Però pensavo che nel reality sarebbe durata meno”.