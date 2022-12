Edoardo Vianello torna ad accusare Wilma Goich: “Sarà ancora innamorata di me, mai messo le corna”

Edoardo Vianello non ci sta e replica alle parole di Wilma Goich dicendo di non averla mai tradita...

Un’altra pagina della soap che vede protagonisti i Vianella è stata scritta. Ma a questo punto lanciamo anche un appello ad Alfonso Signorini: nella casa del Grande Fratello VIP 7 dovrebbe entrare Edoardo Vianello, altro che giovani palestrati semi sconosciuti. Linfa vitale sono gli over, è il momento di capirlo…Detto questo, Vianello non si risparmia e dalle pagine di Nuovo Tv accusa la sua ex, Wilma Goich, di continuare a parlare di lui nonostante il loro matrimonio sia finito da oltre 50 anni. Bisogna ammettere che neppure il cantante resta in silenzio, forse la loro “guerra a distanza” senza esclusioni di colpi, è alimentata da anni da entrambi. Vianello ribadisce alcuni concetti espressi anche nel suo libro e non indietreggia di un passo, convinto di aver fatto tutto nel modo giusto. E dice anche di non aver tradito la Goich, nonostante le parole della cantante, che ha parlato addirittura di un record che il suo ex avrebbe voluto raggiungere: 1000 donne, si sarebbe fermato a 600.

Le parole di Vianello: Wilma ancora innamorata di me

E dalle pagine di Nuovo Tv, un altro attacco di Vianello alla sua ex, concorrente del GF VIP 7: “Wilma ha sempre parlato di noi e continua a farlo in tv. Però lei dimentica che siamo separati da cinquant’anni. Forse non ha altro da raccontare… Sarà pure ancora innamorata di me, però credo che farebbe meglio a smettere di parlare di noi.“

Edoardo Vianello ribadisce: non ho mai tradito Wilma

Il cantante per l’ennesima volta dice di non aver mai tradito la sua ex moglie, dando quindi una versione totalmente differente di quella della Goich: “Cosa mi ha dato più fastidio di quello che ha detto? Lei è una brava persona, ma ogni tanto non sa quello che dice. Inoltre è ancora arrabbiata perché sostiene ovunque che io le abbia fatto le corna. La cosa mi fa ridere perché non è andata così. Però non mi va nemmeno di aggiungere altro. Io non l’ho mai tradita. Parla di me perché mi ama ancora? Perché il fatto è che dopo mezzo secolo è incavolata per qualcosa che non è mai esistito e non ho mai fatto”.