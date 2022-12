La verità di Wilma Goich su Edoardo Vianello: “600 amanti, lettere e regali per scusarsi”

Wilma Goich smentisce categoricamente la versione data dal suo ex marito Edoardo Vianello e rivela: ha avuto almeno 600 donne

C’era da aspettarsi che la verità di Wilma Goich sulla sua storia d’amore e sul suo matrimonio con Edoardo Vianello sarebbe stata diversa da quella che il cantante ha raccontato nel suo libro. Chi conosce la storia dei Vianella, sa bene che questa è una vera e propria faida che dura da anni, e che non si escludono colpi di nessun genere. Dopo le parole di Wilma nella casa, è arrivata la verità di Edoardo che nel suo libro, ha spiegato dei suoi tradimenti, giustificandosi dicendo che se non c’è amore, ma lo si fa solo per divertimento, allora un matrimonio non può finire. Inoltre ha puntato il dito contro la Goich, dicendo che il matrimonio si era interrotto perchè lei si era innamorata di un altro uomo e non aveva più voluto ricucire il rapporto. Wilma ieri, ha ascoltato nella puntata del Grande Fratello VIP 7 del 10 dicembre, alcuni estratti del libro di Edoardo. E ovviamente ha risposto alle parole del suo ex marito, raccontando la sua di verità. Poi il pubblico, sarà libero di credere alla versione che preferisce.

Qui la versione di Edoardo Vianello

La risposta di Wilma Goich a Vianello: ecco la sua verità

Senza scomporsi di una virgola, anche perchè sono ormai anni che la Goich ascolta la versione di suo marito sulla fine del loro matrimonio, ha spiegato: “lui avrà anche scritto questo, ma sono cose che non corrispondono alla verità. Io non amavo un’altra persona assolutamente. Tant’è vero che in estate pochi mesi dopo la fine ci siamo trovati ad una stessa serata a Taormina e gli ho detto tutto. Eravamo a cena uno davanti all’altra e io gli dissi ‘ti ricordi quello che ti dissi? Non era vero nulla. Lo dissi solo perché ero stanca di quella situazione’. Quindi lui sa benissimo che non amavo nessuno. Anzi, io non ho mai detto che amavo un altro, ma glielo feci intendere anche se non era vero.” Secondo il racconto della Goich, quando una sera suo marito dopo l’ennesimo tradimento le chiese se ci fosse un altro, lei per vendicarsi, disse di si. Non era vero ed Edoardo, a detta di Wilma, lo sa bene.

La Goich, a dimostrazione di quello che dice, avrebbe delle prove. Racconta che il suo ex marito, le scriveva, dopo ogni tradimento, una lettera, ne avrebbe una scatola, una cartellina piena. Lasciava queste lettere in bagno, vicino al lavandino e spesso, oltre alla lettera, c’era anche un regalo. La Goich rivela che Edoardo aveva anche una agendina, dove si appuntava tutti i nomi delle donne con le quali era stato, una agendina sulla quale aveva segnato, almeno 600 nomi di altre donne, con lo scopo di raggiungere quota 1000.

Wilma spiega che la sera in cui mentì dicendo che aveva un altro, Edoardo non fu per nulla turbato anzi, propose si andare subito dall’avvocato per il divorzio, cosa che poi fecero.